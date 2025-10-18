Home > व्यापार > Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!

Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!

Special Trains 2025: फेस्टिवल सीजन सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं. जिसके कारण त्योहारों पर ट्रेन में काफी भीड़ देखने को मिलती है. इसी भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 4,718 स्पेशल ट्रेनें चलाने की फैसला किया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 18, 2025 11:23:39 AM IST

Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!

Chhath Special Train 2025: दिवाली और छठ पूजा (Diwali 2025-Chhath Puja 2025) भारत में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इन त्योहारों पर लाखों लोग अपने घर वापस लौटते हैं, ताकी वह अपने परिवार के साथ धूमधाम से त्योहार मना सकें. इस दौरान भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि रेलवे स्टेशन (Northen Railways) पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है. इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने स्पेशल तैयारी कर ली है. जिससे यात्री आराम से और सुरक्षित अपने घर वापस जा सके. खासतौर पर नॉर्दन रेलवे जोन ने इसकी तैयारी की है. क्योंकि छठ पूजा और दिवाली उत्तरी भारत में काफी धूमधाम से मनाते हैं, और ज्यादातर लोग अपने घर से दूर दिल्ली जैसे शहरों में काम करने आते हैं, जो त्योहार के समय घर वापस लौटते हैं. 

छठ पर रेलवे का गिफ्ट 

रेलवे ने इस बार 19 सितंबर से 30 नवंबर तक 4,718 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. ताकी भीड़ से बचा जा सके और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले. दिल्ली-बिहार रूट पर भी टिकट बुकिंग काफी तेजी से की जा रही हैं. ताकी आराम से वह घर वापस जा सकें. यात्रियों के दबाव को देखते हुए इस बार 4,718 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. जो पिछले साल 3,836 ट्रेनों से ज्यादा हैं. इसके साथ ही 23 नई ट्रेनें भी शुरू की गई थी. रेलवे का मकसद साफ है कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिल सकें. 27 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच अतिरिक्त कोच लगाकर कुल 2,70,532 भी बढ़ा दी गई है. जिससे हर ट्रेन में ज्यादा यात्री सवार को सकें. 

Muhurat Trading Time and Date : दशकों पुरानी परंपरा टूटी! इस दिवाली बदलेगी ट्रेडिंग टाइमिंग, जानें मुहूर्त..!

यात्रियों ने शुरू की बुकिंग 

दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए लोगों ने बुकिंग करना शुरू कर दिया है. PNBE फेस्टिवल स्पेशल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस में अब टिकट मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. दिल्ली के भी हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर लोगों को जमावड़ा देखने को मिल रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया और 12 स्टैंडबाय रेक्स तैनात किए गए हैं. रेलवे केवल यही चाहती है कि त्योहारों के दौरान यात्रा आसान और सुरक्षित बनी रहे. 

 Fake Hallmark Gold : बाजार में घूम रहे हैं नकली हॉलमार्क वाले गहने! शिकार बनने से पहले ये ऐप करें डाउनलोड, मिनटों में होगी जांच?

Tags: Chhath Puja 2025chhath special trainSpecial trainsspecial trains for Bihar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025

जानें सोना कहां से आया और इंसानों ने कैसे समझी...

October 18, 2025
Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!
Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!
Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!
Chhath Special Train: यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन; सबको मिलेंगी कंफर्म सीट!