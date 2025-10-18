Home > व्यापार > Muhurat Trading Time and Date : दशकों पुरानी परंपरा टूटी! इस दिवाली बदलेगी ट्रेडिंग टाइमिंग, जानें मुहूर्त..!

Muhurat Trading Time and Date: दिवाली 2025 पर मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक होगी. इस बार परंपरा बदली है, ट्रेडिंग पहली बार किसी और समय आयोजित की जाएगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 18, 2025 10:39:24 AM IST

Muhurat Trading Time and Date : दिवाली का त्योहार भारत में न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास होता है. खासकर शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए दिवाली एक शुभ अवसर माना जाता है. हर साल की तरह इस बार भी मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार की ट्रेडिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं इस बदलाव और मुहूर्त ट्रेडिंग के पूरे कार्यक्रम के बारे में.

दिवाली से पहले ही शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स और निफ्टी ने 52 सप्ताह का हाइअस्ट लेवल छू लिया है, वहीं बैंक निफ्टी ने नया ऑलटाइम हाई दर्ज किया है. निवेशकों में उत्साह चरम पर है और सभी की निगाहें अब दिवाली के दिन होने वाली विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर टिकी हुई हैं.

 क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व?

मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन हर साल दिवाली के दिन किया जाता है. ये सिर्फ एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सेशन होता है जिसे शुभ मुहूर्त में आयोजित किया जाता है. इस समय को हिंदू कैलेंडर के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और इसी कारण इसे सौभाग्य और समृद्धि की शुरुआत माना जाता है.

भारत में परंपरागत रूप से लोग इस दिन नए निवेश करते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए. निवेशक इसे एक शुभ शुरुआत मानकर अपने पोर्टफोलियो में नए स्टॉक्स जोड़ते हैं.

 इस बार टूटी सालों पुरानी परंपरा

अब तक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हमेशा शाम के समय आयोजित होता रहा है, लेकिन 2025 में पहली बार ये सेशन दोपहर में आयोजित किया जाएगा. ये सालों पुरानी परंपरा में एक बड़ा बदलाव है, जिसे लेकर निवेशकों के बीच जिज्ञासा भी बढ़ गई है.

 कब और कितने बजे होगा मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 2025?

दिवाली 2025 की तारीख को लेकर थोड़ा भ्रम देखने को मिल रहा है. कुछ स्थानों पर यह त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि अधिकतर जगहों पर 21 अक्टूबर को दिवाली है. ऐसे में NSE और BSE के मुहूर्त इस समय के रखे गए हैं.

 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार): शेयर बाजार में सामान्य ट्रेडिंग होगी.
 21 अक्टूबर 2025 (मंगलवार): इसी दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 2025 का आयोजन होगा.

इस बार का विशेष सेशन दोपहर में आयोजित किया जाएगा:

 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का समय: दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक.
 प्री-ओपन सेशन: दोपहर 12:30 बजे से 1:45 बजे तक.

निवेशकों के लिए खास मौका

मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ एक सेशन नहीं है, बल्कि ये निवेशकों के लिए वित्तीय साल की शुभ शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर है. इस दौरान किया गया निवेश न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभकारी माना जाता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व प्राप्त है.

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 इस बार अपनी पारंपरिक समय-सारणी से हटकर एक नई शुरुआत करेगा. दोपहर में होने वाला ये सेशन भले ही समय में बदलाव लेकर आया है, लेकिन इसका महत्व और निवेशकों की आस्था जस की तस बनी हुई है.

Tags: bse holidays 2025Muhurat TradingMuhurat Trading DateMuhurat Trading Time and Date 2025nse muhrat timing
