Fake Hallmark Gold : बाजार में घूम रहे हैं नकली हॉलमार्क वाले गहने! शिकार बनने से पहले ये ऐप करें डाउनलोड, मिनटों में होगी जांच?

Fake Hallmark Gold : हर साल धनतेरस के दिन देशभर में लाखों लोग सोना खरीदते हैं. इसे शुभ और समृद्धि लाने वाला माना जाता है. लेकिन बीते कुछ सालों में नकली सोने और फर्जी हॉलमार्क वाले गहनों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कई दुकानदार और गिरोह तांबे या पीतल को असली सोने की तरह पेश कर कस्टमरों को ठग रहे हैं. ऐसे में सोना खरीदते समय सतर्क रहना और उसकी शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी हो गया है. आइए जानते हैं कैसे करें असली और नकली सोने की पहचान.

हाल के समय में राजस्थान जैसे राज्यों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां तांबे या पीतल के गहनों पर नकली हॉलमार्क की मुहर लगाकर उन्हें सोने के रूप में बेचा गया. इस काम में कुछ फर्जी हॉलमार्किंग सेंटर्स की मदद भी ली जा रही है. कस्टमर को गहना असली लगे, इसके लिए नकली सर्टिफिकेट और हॉलमार्किंग की आड़ ली जाती है.

BIS Care ऐप: आपकी सुरक्षा का डिजिटल कवच

अगर आप भी सोना खरीदते वक्त उसकी शुद्धता को लेकर परेशान रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विकसित BIS Care ऐप की मदद से गहनों की असलियत खुद जांच सकते हैं. ये ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर मुफ्त में उपलब्ध है.

ये ऐप साल 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि आम लोग घर बैठे अपने खरीदे गए गहनों की शुद्धता की पुष्टि कर सकें. इसके जरिए हॉलमार्क यूनिक आईडी (HUID) नंबर डालकर सोने के गहनों की वास्तविकता का आसानी से पता लगाया जा सकता है.

BIS Care ऐप से कैसे करें हॉलमार्क की जांच?

सोने के गहनों की हॉलमार्किंग जांचना BIS Care ऐप में बेहद आसान है. इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले BIS Care ऐप डाउनलोड करें.

2. ऐप में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर लॉग-इन करें.

3. ऐप के होमपेज पर दिए गए “Verify HUID” ऑप्शन पर जाएं.

4. अब अपने गहने पर अंकित HUID नंबर दर्ज करें.

5. इसके बाद स्क्रीन पर संबंधित जानकारी दिखेगी, जैसे:

ज्वेलर का नाम

हॉलमार्किंग सेंटर का पता

रजिस्ट्रेशन नंबर

प्योरिटी लेवल (जैसे 22K, 18K)

हॉलमार्किंग की तारीख

इन जानकारियों को अपने गहने और बिल से मिलाकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि सोना असली है या नहीं.

अगर मिले नकली गहना, तो ऐसे करें शिकायत

अगर आपके हाथ में आया सोना नकली है या हॉलमार्क फर्जी है, तो आप BIS Care ऐप के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ऐप में “Register Complaint” सेक्शन पर जाएं.

फेक प्रोडक्ट, गलत जानकारी या खराब क्वालिटी जैसी समस्याओं की कैटेगरी चुनें.

अपनी शिकायत को विस्तार से लिखें और साथ में कोई फोटो या दस्तावेज (बिल, सर्टिफिकेट आदि) अपलोड करें.

शिकायत सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और SMS/ईमेल के जरिए अपडेट मिलते रहेंगे.

खरीदारी से पहले ये बातें ध्यान रखें

1. हमेशा BIS हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें.

2. गहने पर HUID नंबर जरूर देखें.

3. बिल और सर्टिफिकेट संभालकर रखें, क्योंकि शिकायत के समय ये जरूरी होंगे.

4. कम दाम में ज्यादा सोना मिलने के लालच में न आएं.

5. केवल विश्वसनीय और पंजीकृत ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें.

धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी न बरती जाए तो ये खुशी नुकसान में बदल सकती है. नकली गहनों से बचने के लिए BIS Care ऐप जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग जरूर करें और हर गहने की जांच करें.