Dhanteras 2025 : चढ़े हुए भाव का बाजार में नहीं दिखा कोई असर, जमकर हुई खरीदारी; जाने टूटे कितने रिकॉर्ड?

Dhanteras Gold Silver Record: देशभर में इस साल धनतेरस पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली. अनुमान है कि इस अवसर पर कुल 1 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ, जिसमें अकेले सोना-चांदी के कारोबार की हिस्सेदारी करीब 60 हजार करोड़ रुपये रही. दिल्ली में ही सोना-चांदी की बिक्री 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा है.

ग्राहकों ने जमकर की खरीदारी

सोने-चांदी के दामों में भारी वृद्धि के बावजूद ग्राहकों ने परंपरा निभाते हुए गहनों, सिक्कों और अन्य कीमती वस्तुओं की जमकर खरीदारी की. पिछले साल दीपावली के समय सोने का भाव लगभग 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो इस वर्ष बढ़कर 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. इसी तरह चांदी की कीमतें 98,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं. इसके बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ और बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी.

चांदी की रही सबसे ज्यादा मांग

ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल के अनुसार, धनतेरस पर भाव तेज होने के बावजूद भी ग्राहकों मे खरीदारी का उत्साह देखने को मिला. ग्राहकों ने अपनी क्षमता अनुसार जमकर ख़रीदारी की. शुद्ध चांदी की बुलियन के रूप मे सबसे ज्यादा मांग रही.

चांदी के सिक्के, हटरी, मूर्ति, बर्तन की मांग रही तथा सोने के सिक्के, गिन्नी, जेवर इत्यादि मे भी जमकर खरीदारी हुई हालांकि पिछले साल की तुलना मे कारोबार तक़रीबन 25 प्रतिशत कम रहा लेकिन रुपये मे तकरीबन 25 प्रतिशत बढ़ोतरी देखने को मिली. अगर बात रुपयों में की जाए तो दिल्ली में तकरीबन 12 से 15 हजार करोड़ रुपयों का कारोबार होने का अनुमान है.

1 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इस साल धनतेरस पर पूरे देश में सोने-चांदी समेत अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का कुल व्यापार 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है. उन्होंने बताया कि सोना-चांदी के गहनों, सिक्कों और अन्य वस्तुओं का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपए पार कर गया, वहीं दिल्ली में यह कारोबार 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है.

