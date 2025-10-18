Home > व्यापार > इन्तहा हो गई इंतजार की! हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में बस यही शब्द हैं, जानिये कब लागू होगा 8th Pay Commission

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के बीच अब चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 16 जनवरी को इसके गठन की घोषणा की थी.

By: Heena Khan | Published: October 18, 2025 12:22:42 PM IST

8th Pay Commission Latest Update: कुछ ही समय बचा है जब केंद्रीय कर्मचारियों उनकी सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है. देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के बीच अब चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 16 जनवरी को इसके गठन की घोषणा की थी. जानकारी के मुताबिक, नए वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, और संभवतः उनका न्यूनतम मूल वेतन लगभग दोगुना हो जाएगा.

कब लागू होगा 8th pay commission

जैसा की आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. अगर बात करें पिछला 7वां वेतन आयोग की तो वो जनवरी 2016 में लागू किया गया था. इसी क्रम में, आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. जिसका सीधा सीधा मतलब है कि भले ही आयोग की रिपोर्ट जमा होने और पूरी तरह से लागू होने में 2027 या 2028 तक का समय लगे, कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा. इस अवधि का पूरा बकाया भी कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जाएगा.

कितना होगा सैलरी में इजाफा 

किसी भी वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक फिटमेंट फैक्टर होता है. यह एक गुणक है जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है. सातवें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (अनुमानित) में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 हो सकता है. यह नया फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 है, तो आठवें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 35,280 (18,000 x 1.96) हो जाएगा. यह वृद्धि लगभग दोगुनी है. इसी प्रकार, हर स्तर के कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

