क्या हैं सोने के सिक्कों के ताजा रेट्स, जान लीजिए लेटेस्ट अपडेट; फिर ना कहना बताया नहीं था

धनतेरस के पर्व पर आज सोने की खरीदारी को लेकर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है. लोग शुभ दिन पर 22 और 24 कैरेट सोने के सिक्के और आभूषण खरीदकर समृद्धि का स्वागत कर रहे हैं.

By: Anshika thakur | Published: October 18, 2025 12:54:48 PM IST

आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं बढ़ती मांग के बावजूद सोने के दाम में कुछ इस प्रकार हैं. 

22 कैरेट सोने के सिक्कों की लिसट

वजन सोने की कीमत  making (%) बनाने का भाव GST NET Value
1 12035 5.0% 602 379 13,016
2 24070 5.0% 1204 758 26,032
4 48140 5.0% 2407 1516 52,063
5 60175 5.0% 3009 1896 65,079
8 96280 5.0% 4814 3033 104,127
10 120350 5.0% 6018 3791 130,159
25 300875 5.0% 15044 9478 325,396
50 601750 5.0% 30088 18955 650,793
100 1203500 4.5% 54158 37730 1,295,387

22 कैरेट सोना:

18 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोने का रेट 12,035 रुपये प्रति ग्राम है. मेकिंग चार्ज और जीएसटी जोड़ने के बाद 1 ग्राम के सिक्के की कीमत 13,016 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 1,30,159 रुपये है. वहीं, वजन बढ़ने पर मेकिंग चार्ज थोड़ा घट जाता है, जैसे 100 ग्राम पर यह 4.5% हो जाता है. लेकिन, 22 कैरेट सोना पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, इसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं ताकि यह मजबूत और टिकाऊ रहे. इसी वजह से इसकी कीमत 24 कैरेट से थोड़ी कम होती है.

24 कैरेट सोने के सिक्कों की लिसट

वजन सोने की कीमत  making (%) बनाने का भाव GST NET Value
1 13129.09 5.0% 656 414 14,199
2 26258 5.0% 1313 827 28,398
4 52516 5.0% 2626 1654 56,796
5 65645 5.0% 3282 2068 70,996
8 105033 5.0% 5252 3309 113,593
10 131291 5.0% 6565 4136 141,991
25 328227 5.0% 16411 10339 354,978
50 656455 5.0% 32823 20678 709,956
100 1312909 4.5% 59081 41160 1,413,150

24 कैरेट सोना:

24 कैरेट सोने का दाम 13,129 रुपये प्रति ग्राम, 1 ग्राम सिक्का 14,199 रुपये, 10 ग्राम का 1,41,991 रुपये। मेकिंग चार्ज 5%, 100 ग्राम पर 4.5%, जीएसटी भी शामिल हैं. आभूषणों में कम इस्तेमाल और नरम होने से शुद्ध सोना, चमक ज्यादा, निवेश और सिक्कों में लोकप्रिय है. यह जानकारी वर्तमान बाजार दरों पर आधारित है और समय के साथ बदल सकती है.

