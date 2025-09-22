GST की नई दरें हुई लागू, इन कारों की कीमतों में आई 4.49 लाख तक की गिरावट; Alto-WagonR मिल रही इतने दाम पर
GST की नई दरें हुई लागू, इन कारों की कीमतों में आई 4.49 लाख तक की गिरावट; Alto-WagonR मिल रही इतने दाम पर

Tax Reductions On Vehicles: GST दर में कटौती की घोषणा के बाद, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, जीप और टाटा मोटर्स सहित कई कार कंपनियों ने भी अपने वाहनों की कीमतें कम कर दीं.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 22, 2025 7:57:15 PM IST

Tax Reductions On Vehicles
Tax Reductions On Vehicles

GST Rates Cut 2025: रविवार को पीएम मोदी द्वारा देश को संबोधन करने के बाद आज (22-09-2025) से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की नई दरें लागू हो गई हैं. इसके बाद से इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है. इसके तहत अब छोटी कारों पर लगने वाला टैक्स 29% (28% GST + 1% सेस) से घटकर 18% हो गया है. 

इससे मारुति स्विफ्ट, वैगनार, ऑल्टो, टाटा टियागो और हुंडई i10, किआ सिरोस जैसी छोटे सेगमेंट की कारें 10-15% यानी 70 हजार से 4.49 लाख रुपए तक सस्ती हो गई हैं. अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कार लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा. चलिए जान लेते हैं कि कौन सी कार कितने रुपए तक सस्ती हुई है. 

छोटी कारों पर टैक्स

1200cc तक के पेट्रोल इंजन या 1500cc तक के डीजल इंजन वाली और 4000mm से कम लंबाई वाली कारें छोटी कारों की श्रेणी में आती हैं. इन वाहनों पर अब 18% GST लगेगा, जबकि पहले 28% GST लगता था. इसका मतलब है कि अल्टो और i10 जैसे मॉडल और किफायती हो जाएंगे.

बड़ी कारों पर टैक्स

अब जो कारें छोटी कारों के मानदंडों को पूरा नहीं करतीं, उन पर 40% टैक्स लगेगा. पहले 28% टैक्स लगता था, साथ ही 22% तक का सेस भी लगता था, यानी कुल लगभग 50%. अब यह बदल जाएगा और कुल 40% टैक्स लगेगा. बता दें कि GST दर में कटौती की घोषणा के बाद, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, जीप और टाटा मोटर्स सहित कई कार कंपनियों ने भी अपने वाहनों की कीमतें कम कर दीं.

टाटा मोटर्स (Tata Motors) 

GST की नई दरों की घोषणा करने वाली पहली कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में ₹1,55,000 तक की कटौती की घोषणा की. इसमें, टियागो की कीमत में ₹75,000 तक और टिगो की कीमत में ₹80,000 तक की कटौती की गई. अल्ट्रोज, पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर और सफारी की कीमतें भी कम की गईं.

महिंद्रा (Mahindra) 

SUV बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ने GST दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने प्रमुख कार मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की. महिंद्रा की बोलेरो, बोलेरो नियो, XUV 3XO और थार 2WD (डीजल) 18% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जबकि बाकी कारों पर 40% GST लगेगा.

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) 

मारुति सुजुकी ने भी इसी तरह की घोषणा की, जिसमें एंट्री-लेवल ऑल्टो K10 की कीमत ₹1,07,600 कम कर दी गई, अब इसकी कीमत ₹3,69,900 है. इसी तरह, ग्रैंड विटारा की कीमत भी उतनी ही कम हो गई, अब इसकी कीमत ₹10,76,500 है.

रेनो (Reno) 

निर्माता रेनो ने ₹96,395 तक की कीमत में कटौती की घोषणा की. किगर की कीमत ₹11,29,995 से घटकर ₹10,33,600 हो गई. क्विड क्लाइंबर की कीमत ₹5,90,000 से घटकर ₹6,44,995 हो गई.

जीप (Jeep)

जीप इंडिया ने भी अपनी SUV लाइन-अप की कीमतों में बदलाव किया और GST का फायदा ग्राहकों को दिया. नई कीमतों में ₹4.84 लाख तक की कटौती हुई है. जीप कम्पास की पुरानी कीमत ₹18.99 लाख से बदलकर ₹17.73 लाख हो गई. जीप मेरिडियन की कीमत भी ₹24.99 लाख से घटकर ₹23.33 लाख हो गई.

GST घटा, Activa और Jupiter अब सस्ते! जानें कौन सा स्कूटर बन गया ज्यादा किफायती

Tags: Cars Price ListGST Rates Cut 2025HyundaikiaMaruti Suzuki
GST की नई दरें हुई लागू, इन कारों की कीमतों में आई 4.49 लाख तक की गिरावट; Alto-WagonR मिल रही इतने दाम पर

GST की नई दरें हुई लागू, इन कारों की कीमतों में आई 4.49 लाख तक की गिरावट; Alto-WagonR मिल रही इतने दाम पर

