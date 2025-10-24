दिवाली के बाद सोने की कीमतों में लगातार गिरावट, भाव जानकर मन हो जाएगा खुश

Gold Price Today: सोने में तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही और यह 4,000 डॉलर प्रति औंस की ओर बढ़ गया, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि लंबे समय से जारी तेजी अब और बढ़ गई है.गुरुवार को एशियाई कारोबार के शुरुआती दौर में हाजिर सोना लगभग 4,090 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़क गया, जिससे तकनीकी सुधार को बल मिला. साथ ही, निवेशक भू-राजनीतिक तनावों को कम करने के लिए अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे थे, जिससे सुरक्षित परिसंपत्तियों की मांग में तेज़ी आई है. पिछले दो सत्रों में यह धातु रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 6% गिर चुकी है.

क्या है बाजारों का हाल

तकनीकी संकेतकों से पता चला है कि इस हफ़्ते की गिरावट ने बाज़ार की गर्मी को कुछ कम कर दिया है और यह तेज़ी शायद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी. तथाकथित अवमूल्यन व्यापार, जिसमें निवेशक बेकाबू बजट घाटे से बचने के लिए सॉवरेन डेट और मुद्राओं से बचते हैं, अगस्त के मध्य से सोने की वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा है. इस साल सोना अभी भी लगभग 55% ऊपर है, और हाल के हफ़्तों में कीमतों को इस अनुमान से भी समर्थन मिला है कि फ़ेडरल रिज़र्व साल के अंत तक कम से कम एक चौथाई अंकों की कटौती करेगा.

जानिए क्या बोले हेबे चेन

ब्रोकरेज वैंटेज ग्लोबल प्राइम प्राइवेट लिमिटेड के विश्लेषक हेबे चेन ने कहा, “एक अत्यधिक तेज़ी के बाद, सोना एक इलास्टिक बैंड की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे बहुत ज़्यादा खींच लिया गया है और अब यह तेज़ी से वापस आ रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “कीमतों का 4,000 डॉलर के स्तर से ऊपर स्थिर रहना किसी बुनियादी बदलाव के बजाय तकनीकी पुनर्निर्धारण की ओर इशारा करता है, जिसमें सुरक्षित-आश्रय मांग और ‘डिबेसमेंट ट्रेड’ अभी भी काफ़ी हद तक बरकरार है.”

