Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. इसी कड़ी में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि NDA बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है. इन(महागठबंधन) लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए.

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates

दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा, “अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सूपड़ा साफ करके आते हैं. भजनलाल का भी जहां पगफेरा हो जाता है वहां बंटाधार हो जाता है.”

इसके अलावा दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का मार जारी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के अनुसार आज सुबह दिल्ली में आनंद विहार क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है.

वहीं आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में एक निजी यात्री लग्जरी बस में आग लग गई. यह दुर्घटना हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर चिन्ना टेकुरु गांव के पास हुई, जिससे एक सामान्य रात भर की यात्रा आग और अफरा-तफरी में बदल गई. बस में 41 यात्री सवार थे. प्रशासन ने बताया कि 20 लोगों की अब तक मौत हुई है, उनमें से 11 शवों की पहचान कर ली गई है. 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है.

