Live

Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत

🕒 Updated: October 24, 2025 10:10:48 AM IST

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. इसी कड़ी में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि NDA बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है. इन(महागठबंधन) लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए.

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates
Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates

दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा, “अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सूपड़ा साफ करके आते हैं. भजनलाल का भी जहां पगफेरा हो जाता है वहां बंटाधार हो जाता है.”

You Might Be Interested In

इसके अलावा दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का मार जारी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के अनुसार आज सुबह दिल्ली में आनंद विहार क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है.

वहीं आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में एक निजी यात्री लग्जरी बस में आग लग गई. यह दुर्घटना हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर चिन्ना टेकुरु गांव के पास हुई, जिससे एक सामान्य रात भर की यात्रा आग और अफरा-तफरी में बदल गई. बस में 41 यात्री सवार थे. प्रशासन ने बताया कि 20 लोगों की अब तक मौत हुई है, उनमें से 11 शवों की पहचान कर ली गई है. 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है.

Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 25 लोगों की मौत

Live Updates

  • 10:09 (IST) 24 Oct 2025

    पीएम मोदी ने पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं बिहार को दी- संजय जायसवाल

    भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर रैली पर कहा, "पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी हैं. उनके आने से आज भाजपा कार्यकर्ता और बिहार की जनता नए उत्साह के साथ सभी सीटों को जीतने के लिए संकल्पित होगी."
  • 08:28 (IST) 24 Oct 2025

    कुरनूल बस हादसे में 20 लोगों की मौत

    कुरनूल बस हादसे पर कुरनूल जिला कलेक्टर डॉ. ए. सिरी ने बताया, "यह दुर्घटना सुबह 3 से 3:10 बजे के बीच हुई जब बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई. 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है. शेष 20 में से 11 के शवों की अब तक पहचान हो चुकी है. बाकी की पहचान के प्रयास जारी हैं."

वेब स्टोरीज

दिमाग तेज रखना है, तो इन फूड्स से रहें दूर

October 24, 2025

भारत में इंटरनेट का सफर: जानिए शुरुआत से आज तक...

October 24, 2025

अचार को सुरक्षित और टेस्टी रखने के आसान टिप्स

October 24, 2025

आलूबुखारा खाने से शरीर में होंगे ये 8 चमत्कारी बदलाव!

October 24, 2025

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025
Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत
Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत
Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत
Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन का बड़ा दावा, दिल्ली में प्रदूषण की मार, आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की मौत