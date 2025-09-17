PM Modi की ऐसी योजनाएं जिसने बदली युवाओं की ज़िन्दगी

schemes for youth: केंद्र सरकार ने भारत के युवाओं को मजबूत बनाने पर काफी जोर दिया है. उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई बड़ी योजनाएं बनाई है. केंद्र सरकार की इन योजनाओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बेहतरीन शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बनाना है. तो आइए चानते हैं केंद्र सरकार की अहम योजनाओं के बारे में.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

साल 2015 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत भारत के तमाम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी गई. इसके साथ ही युवाओं पर नए स्किल्स (Skills) को लेकर जोर दिया गया. इनके अलावा PMKVY 4.0 लॉन्च की जल्द ही शुरुआत होनी जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीन तरह के ट्रेनिंग देना है.

स्टार्टअप इंडिया

पीएम मोदी के इस योजना को भला कौन नहीं जानता होगा. इस योजना के तहत देश के युवा अब अपने खुद की बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं. “स्टार्टअप इंडिया” योजना के जरिए युवाओं को आर्थिक मदद, टैक्स में छूट के साथ-साथ आसान रजिस्ट्रेशन जैसी कई जरूरी सुविधाएं मिलेंगी.

मेक इन इंडिया

चलिए अब जानते हैं पीएम के एक और सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक “मेक इन इंडिया” के बारे में. “मेक इन इंडिया” का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत भारत के युवाओं को रोजगार मिलने में पूरी तरह से आसानी हो जाएगी.

17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

डिजिटल इंडिया मिशन

पीएम मोदी के इस मिशन ने युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में पूरी तरह से सहायता की. फिर चाहे वो ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट हो या फिर IT सेक्टर क्यों ने हो, इस योजना के तहत युवाओं को अपने भविष्य के लिए कई बेहतरीन मौके मिल सके.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत सरकार की इस योजना ने मानो देश की अगल ही झलक पेश की. “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” के जरिए युवा अब

छोटे व्यवसाय को बड़े ही आसानी के साथ शुरु कर सकते हैं. इस योजना के तहत युवाओं को बिना गांरटी का लोन भी प्रदान किया गया है.

अब UPI से कर पाएंगे 10 लाख रुपये तक की पेमेंट! जानिए NPCI के नए नियम

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

केंद्र सरकार इस योजना पर जल्द ही करोड़ों रुपये खर्च करने जा रही है. इस योजना के जरिए अगले दो सालों में भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार अवसर मिल सकेंगे.