18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
Home > व्यापार > 18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

18 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आइ है कितनी गिरावट ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Published: September 18, 2025 10:04:44 AM IST

gold rate today
gold rate today

gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर- नीचे जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

18 सितंबर 2025 गुरुवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,170 रुपये हो गई है और एक दिन पहले बुधवार को Gold का इसका रेट 1,11,710 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,132 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,205 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,347 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,338 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,338 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,338 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,149 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,220 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,470 रुपये हो गई है.

Tags: delhigoldGold Rate Todayindiamumbai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate