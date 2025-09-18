18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर- नीचे जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.
18 सितंबर 2025 गुरुवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,170 रुपये हो गई है और एक दिन पहले बुधवार को Gold का इसका रेट 1,11,710 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.
जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव
दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,132 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,205 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,347 रुपये हो गई है.
मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,338 रुपये हो गई है.
बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,338 रुपये हो गई है.
कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,338 रुपये हो गई है.
चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,149 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,220 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,470 रुपये हो गई है.