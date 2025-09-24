गाजियाबाद में EWS वालों को 8.25 लाख रूपए में मिल रहे फ्लैट्स

दिल्ली और नॉएडा से सटे गाजियाबाद में अब EWS केटेगरी के लोगों के लिए 8.25 लाख रूपए में 1 BHK फ्लैट्स मिल रहीं हैं, इन फ्लैट्स का एरिया 28.41 वर्ग मीटर होगा.

अगर आप दिल्लीएनसीआर या इसके आसपास के इलाकों में किराये पर रहते हैं और कम बजट में कोई घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लीजिए ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है. देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिर्फ 8.25 लाख रुपये की कीमत पर सरकारी फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दिल्ली से काफी करीब है और दिल्ली एनसीआर रीजन में ही आता है.

8.25 लाख रुपये की किफायती कीमत पर पाएं फ्लैट

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में EWS कैटेगरी के लोगों के लिए 8.25 लाख रुपये की किफायती कीमत में मिल रहे हैं ये 1 BHK फ्लैट्स. इन फ्लैट्स का एरिया 28.41 वर्ग मीटर बताया जा रहा है. ये सभी फ्लैट्स रेडी-टू-मूव-इन हैं और आप पूरी पेमेंट करने के साथ ही इसमें अपने पूरे परिवार के साथ आराम से शिफ्ट हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड UPAVA (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद) की स्कीम के तहत इन फ्लैट्स की बिक्री हो रही है, जो गाजियाबाद के मंडोला विहार योजना के अंतर्गत आते हैं. उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के तहत गाजियाबाद के इन 1 BHK फ्लैट्स की बिक्री कर रही है.

रजिस्ट्रेशन की आखरी डेट है 30 सितंबर

उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इन फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 अगस्त को कर दी गई थी. इन फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कीआखिरी तारीख 30 सितंबर है.उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार के तहत खास ऑफर्स के साथ इन सभी फ्लैट्स की बिक्री कर रहा है. यदि आप 60 दिनों के अंदर पूरी पेमेंट करते हैं तो इन फ्लैट्स की कीमत पर आपको 5 प्रतिशत की अतरिक्त छूट भी दी जाएगी. उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी फ्लैट्स रेरा पंजीकृत हैं. और अगर आप सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आप सिर्फ कीमत की आधी राशि भुगतान करके फ्लैट पर अपना कब्जा प्राप्त कर सकते हैं.

कीमत की 5 प्रतिशत राशि जमा कर करवाएं रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंडोला योजना वाले कुल 1894 फ्लैट्स हैं, जिनमें अब बहुत कम फ्लैट ही उपलब्ध हैं. इस हाउसिंग स्कीम के तहत, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ्लैट की कीमत का 5% पैसा रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में पहले ही जमा करना होगा. अगर बोर्ड और सरकार को फ्लैटों की संख्या से ज्यादा आवेदन मिलते हैं तो फ्लैटों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. अगर लॉटरी की प्रक्रिया में आपको फ्लैट नहीं मिलता है तो आपको एक महीने के भीतर आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे. यदि आप ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट https://upavp.in/ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए दिए गए हैं टोल-फ्री संपर्क

गाजियाबाद के इन फ्लैट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-5333 पर सुबह 9.30 बजे से शाम के 6.00 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, इन किफायती फ्लैट्स के बारे आप 0522-2236803 पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं.