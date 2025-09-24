J&K: जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान, जानें पूरा शेड्यूल

पंजाब की एक सीट पर भी होगा उपचुनाव
जम्मू-कश्मीर के अलावा, पंजाब की एक खाली पड़ी राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव होंगे. ये सीट इसी साल जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के निधन के बाद खाली हुई थी. चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 13 अक्तूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी. उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान 24 अक्टूबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी.
चुनाव कानूनों के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 ए – रिक्ति के छह महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने चाहिए थे. ये समय सीमा अप्रैल 2025 के अंत तक थी. हालांकि, भारत का चुनाव आयोग (ECI) उपचुनाव को स्थगित कर सकता है यदि केंद्र सरकार के परामर्श से यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल है.
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव
जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी चार राज्यसभा सदस्यों ने फरवरी 2021 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद और नज़ीर अहमद लावे का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो गया. जबकि मीर मुहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह मन्हास का कार्यकाल भी 10 फरवरी को समाप्त हो गया.
बिहार विधानसभा चुनाव
उधर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है. भारत निर्वाचन आयोग की टीम जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं. अगले सप्ताह बिहार का दौरा कर सकते हैं. माना जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही बिहार में चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी.
भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? जानिए 2025 की नई रिपोर्ट में कौन है देश का नंबर 1 सेफ्टी हब!