सिर्फ ब्याज से कमाए 4.5 लाख रूपये तक! Post office की धमाकेदार स्कीम

Post Office: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में सिर्फ आपको एक बार पैसा लगाना पड़ता है और इसके बाद आपके इनवेस्टमेंट पर हर साल ब्याज जमा होता रहेगा. इसका मतलब है कि आपके पैसे पर इतना ब्याज मिलेगा कि पांच साल बाद ब्याज से लगभग 4.5 लाख रुपये अच्छी रकम कमा सकते हैं.

कितने का होगेा लाभ

इस योजना में 5 साल के लिए 7.5% का ब्याज मिलेगा. आज के समय में यह सरकारी योजना में काफी लाभदायक रिटर्न है. अगर आप आज 10 लाख रुपये इनवेस्टमेंट करतें हैं तो पांच साल बाद आपका पैसा बढ़कर लगभग 14.5 लाख रुपये हो जाएगा वो भी बिना किसी जोखिम के.

आप अपने इनवेस्टमेंट की राशी कम या ज्यादा कर सकते हैं और उसके मुताबिक आपको मिलने वाला ब्याज भी कम या ज्यादा होगा. मान लें अगर कोई निवेशक 5 साल के लिए 5 लाख रुपये इनवेस्टमेंट करता है तो उसे 2,24,974 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा और कुल मैच्योरिटी अमाउंट 7,24,974 रुपये हो जाएगा.

योजना से जुड़ी जरूरी बातें

इस योजना के जरि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स का बोझ कम हो सकती है और जरूरत आने पर अपने जमा पैसे पर लोन भी ले सकते हैं. यानी सिर्फ पैसा बढ़ेगा ही नहीं साथ ही जरूरत के समय काम भी आएगा.

ज्वाइंट अकाउंट में भी इस स्कीम का लाभ अपने परिवार के साथ उठा सकते है. साथ ही 10 साल से ऊपर के बच्चों का अकाउंट भी उनके परीवार के सदस्यों के जरिए खोला जा सकता है.

