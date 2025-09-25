Gold Silver Price Today: फटाफट खरीदें! घट गए सोने के दाम, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको

25 September 2025 Gold Silver Price: देश में वर्तमान समय में नवरात्रि की धूम मची हुई है. अगले महीने दिवाली, धनतेरस और छठ की शुरुआत होगी. ऐसे मौकों पर सोने-चांदी की कीमत भी आसमान छू रही है. सोने और चांदी की कीमतें (Gold Silver Price Today) हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं. पिछले एक साल में सोने की कीमतें लगातार बढ़ी हैं और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. इसलिए, अगर आप सोना या चांदी खरीदने या उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो नवीनतम दरें जानना ज़रूरी है.

सोने-चांदी का आज का भाव? (What is today’s price of gold and silver?)

गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को सोने और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Price Today) में गिरावट आई. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, आज की बात करें तो आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,13,120 रुपये हैं, जो बुधवार को 1,14,360 रुपये से कम है. इसका मतलब है कि सोना बुधवार की तुलना में 10 ग्राम में लगभग 1,240 रुपये सस्ता है. प्रति ग्राम के हिसाब से देखें तो यह लगभग 124 रुपये की गिरावट है.

आखिर क्यों बढ़ रहे सोने की कीमत? (Why are gold prices rising?)

हाल ही में सोने की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर गई थी, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. अगर सोने की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारणों की बात करें तो इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं. त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने के अलावा, निवेशक इसे सुरक्षित निवेश के रूप में भी खरीद रहे हैं. अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद से सोने की मांग और बढ़ गई है.

प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (Gold prices in major cities)

आज दिल्ली में सोने का भाव 1,12,720 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

आज मुंबई में सोने का भाव 1,12,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

आज बेंगलुरु में सोने का भाव 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

आज कोलकाता में सोने का भाव 1,12,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

आज चेन्नई में सोने का भाव सबसे अधिक 1,13,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

MCX पर सोने का भाव (Gold price on MCX)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर्स 1,12,550 रुपये पर ट्रेंड कर रहे हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, स्पॉट प्राइस 3,748 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि बुधवार को यह 3,759 डॉलर था.

चांदी का आज का भाव (Silver Price Today)

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमत 1,33,950 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि बुधवार को यह 1,34,990 रुपये थी. एमसीएक्स (MCX) पर 5 अक्टूबर के लिए चांदी का फ्यूचर्स भाव भी 1,33,950 रुपये पर रहा.

