जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम
Home > व्यापार > जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम

जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम

EPFO Rule 2025: सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों का पीएफ अकाउंट जरूर होता है. जिसमें हर महीने कुछ न कुछ राशि आपने नियोक्ता द्वारा जमा करवाई जाती है.

By: Sohail Rahman | Published: October 2, 2025 11:03:55 PM IST

EPFO Rule 2025
EPFO Rule 2025

EPFO Rule: जब आप नौकरी छोड़ते हैं और नई नौकरी में जाते हैं तो पुराने प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा पैसे को भूल जाना आम बात है. कई कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस (PF Balance) को नई कंपनी में ट्रांसफर करने में देरी करते हैं या उसे बहुत बाद में निकालने का प्लान बनाते हैं. पैसे को वैसे ही छोड़ देना नुकसानदायक नहीं लगता, क्योंकि उस पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम और समय सीमा जान लेनी चाहिए. इन नियमों के आधार पर यह तय होता है कि आपका खाता कब ‘इनएक्टिव’ माना जाएगा और अगर यह सालों तक क्लेम न किया जाए तो क्या होगा?

कभी बंद नहीं होता पीएफ खाता (A PF account never closes) 

अगर आप योगदान देना यानी की अगर आपकी कंपनी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन जमा नहीं करती है तो इस सूरत में आपका पीएफ खाता (PF Account) बंद नहीं होता है. लेकिन पहले यह नियम था कि अगर 36 महीने तक कोई राशि जमा नहीं होती थी तो खाता ‘इनऑपरेटिव’ माना जाता था. लेकिन 2016 से यह नियम बदल गए हैं. अब पीएफ खाता तभी इनऑपरेटिव होता है, जब आप 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के 36 महीने के अंदर बैलेंस नहीं निकालते. आसान भाषा में कहे तो भले ही आप नौकरी छोड़ दें और अपने पीएफ को नए एम्प्लॉयर को ट्रांसफर न करें, आपका खाता तब तक ब्याज कमाता रहेगा और एक्टिव रहेगा, जब तक आप उस उम्र तक नहीं पहुंच जाते और निकासी के लिए अप्लाई नहीं करते.

ब्याज से मिलने वाले अतिरिक्त इनकम पर लगेगा टैक्स (Tax will be levied on any additional income earned from interest)

लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भले ही खाता एक्टिव रहता है और ब्याज मिलता रहता है, लेकिन काम करना बंद करने के बाद मिलने वाला ब्याज अब टैक्स-फ्री नहीं है. इनकम-टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) की बेंगलुरु बेंच के फैसले के अनुसार, इस ब्याज को आपका इनकम माना जाएगा और जिस साल यह जमा होता है, उस पर टैक्स लगेगा. इसलिए अगर आप लंबे समय तक बिना योगदान दिए अपने पुराने पीएफ खाते में पैसे रखते हैं, तो ध्यान रखें कि ब्याज से मिलने वाली अतिरिक्त इनकम पर टैक्स लगेगा.

7-वर्ष का नियम: पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चला जाता है (7-year rule: The money goes into the senior citizen welfare fund)

अगर आप 55 साल में रिटायर होते हैं और तीन साल के अंदर पैसे नहीं निकालते हैं, तो आपका पीएफ खाता इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा. लेकिन आपकी बचत यहीं खत्म नहीं होती. अगर खाता इनऑपरेटिव होने के सात साल बाद भी बैलेंस क्लेम नहीं किया जाता है, तो पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (Senior Citizen Welfare Fund) में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यहां एक बात बताना बेहद जरुरी हो जाता है कि यह नियम सभी पीएफ खातों पर लागू होता है, जिसमें एग्जेंप्टेड संस्थानों द्वारा मैनेज किए गए खाते भी शामिल हैं. हर साल 30 सितंबर तक अधिकारियों को ऐसे बिना क्लेम किए गए पैसों की पहचान करनी होती है और अगले साल 1 मार्च तक उन्हें SCWF में ट्रांसफर करना होता है.

SCWF में पैसा जाने पर क्या होगा? (What will happen if money is transferred to SCWF?)

एक बार जब आपका पीएफ पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में चला जाता है, तो भी आपके पास इसे क्लेम करने का समय होता है. नियम के अनुसार, फंड में राशि जमा होने की तारीख से आपको इसे क्लेम करने के लिए 25 साल का समय मिलता है. अगर आप इस लंबी अवधि में क्लेम नहीं करते हैं, तो यह पैसा स्थायी रूप से केंद्र सरकार को चला जाएगा, जब तक कि कोर्ट कोई दूसरा आदेश न दे. इसलिए अधिकारी नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के विस्तृत रिकॉर्ड रखने की सलाह देते हैं, जिनका फंड ट्रांसफर किया गया है, जिसमें पीएफ अकाउंट नंबर, व्यक्तिगत विवरण और नॉमिनी की जानकारी शामिल है.

कई सालों तक अपने PF बैलेंस को बिना छुए रखना आसान लग सकता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता. नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाला ब्याज टैक्स में आता है और रिटायरमेंट के बाद अगर आप बहुत देर करते हैं, तो आपका पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में ट्रांसफर हो सकता है. अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना PF बैलेंस निकाल लेना चाहिए. इसी में आपकी भलाई होगी और अगर आप अभी भी कहीं और काम कर रहे हैं, तो अपने नए एम्प्लॉयर के नाम पर बैलेंस ट्रांसफर करना ज़्यादा समझदारी होगी. इस तरह आपका PF एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनता रहेगा. 

यह भी पढ़ें :- 

Arvind Srinivas ने 31 साल की उम्र में ऐसा क्या किया? जो बन गए भारत के सबसे युवा अरबपति

अब करोड़पति बनना हुआ आसान! SIP की कम इनवेस्ट में पाएं ज्यादा लाभ

Tags: EPFO rule changeEPFO InterestEPFO Rule 2025SCWF
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम
जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम
जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम
जॉब बदलने या रिटायर होने पर आपने PF अकाउंट का क्या होता है? जान लीजिये ये 5 खास नियम