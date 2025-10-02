Arvind Srinivas ने 31 साल की उम्र में ऐसा क्या किया? जो बन गए भारत के सबसे युवा अरबपति

Arvind Srinivas Net Worth: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जन्मे 31 साल के अरविंद श्रीनिवास (Arvind Srinivas) ने देश का सबसे युवा अरबपति बनकर इतिहास रच दिया है. Perplexity AI के को-फाउंडर और CEO अरविंद की संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है, जिसके दम पर उन्होंने M3M Hurun India Rich List 2025 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है. अक्सर इस उम्र के युवा अपने करियर के शुरूआती पड़ाव में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो वहीं, अरविंद ने ऐसा इतिहास लिखा है, जिसका सपना हर युवा देखता है.

क्या है Perplexity AI? (What is Perplexity AI?)

अगर आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं तो आपने Perplexity AI का वो विज्ञापन जरूर देखा होगा, जिसमें एयरटेल के रिचार्ज के साथ Perplexity AI का इस्तेमाल आप पूरे एक साल मुफ्त कर सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 17,000 है, लेकिन एयरटेल अपने ग्राहकों को ये बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहा है. अब आते हैं मुद्दे पर, तो मुद्दा यह है कि अरविंद श्रीनिवास की कंपनी Perplexity AI एक कन्वर्सेशनल सर्च इंजन है जो गूगल जेमिनी और OpenAI के ChatGPT को टक्कर दे रही है.

तेजी से ग्रोथ कर रही कंपनी (Rapidly growing company)

हाल के वर्षों में कंपनी की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ी है. चेन्नई में बड़े हुए अरविंद के बारे में हुरुन रिपोर्ट में कहा गया है कि M3M Hurun India Rich List 2025 भारत की सेवा-केंद्रित अतीत से लेकर डीप-टेक, प्रोडक्ट-आधारित सुपरपावर बनने की यात्रा को दर्शाती है. perplexity के को-फाउंडर 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास का सबसे युवा अरबपति के रूप में डेब्यू करना इस बदलाव को रेखांकित करता है. उनकी संपत्ति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले एक आधारभूत एआई मॉडल के निर्माण से उपजी है.

Hurun India Rich List में कौन-कौन से युवा शामिल हैं? (Which young people are included in the Hurun India Rich List?)

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में अन्य युवा उद्यमियों में 22 वर्षीय ज़ेप्टो (zepto) के संस्थापक कैवल्य वोहरा (संपत्ति 4,480 करोड़ रुपये), 23 वर्षीय आदित पलिचा (संपत्ति 5,380 करोड़ रुपये), प्रिज्म (OYO) के 31 वर्षीय रितेश अग्रवाल (संपत्ति 14,400 करोड़ रुपये), एसजी फिनसर्व के 26 वर्षीय रोहन गुप्ता (संपत्ति 1,140 करोड़ रुपये), भारतपे (bharat pay) के 27 वर्षीय शाश्वत नाकरानी (संपत्ति 1,340 करोड़ रुपये) और TAC सिक्योरिटी के 30 वर्षीय त्रिशनीत अरोड़ा (संपत्ति 1,820 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

कौन हैं अरविंद श्रीनिवास? (Who is Arvind Srinivas?)

अरविंद श्रीनिवास एक भारतीय मूल के इंजीनियर और उद्यमी हैं, जो AI-पावर्ड सर्च इंजन perplexity के CEO और को-फाउंडर है. उन्होंने IIT मद्रास से ग्रेजुएट हासिल की है. आपको बताते चलें कि अरविंद ने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो डिग्री हासिल की और बाद में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की. इसके अलावा, बता दें कि अपनी कंपनी शुरू करने से पहले उन्होंने OpenAI, गूगल और डीपमाइंड जैसी दुनिया की कुछ शीर्ष AI कंपनियों में काम किया, जिससे उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने का मूल्यवान अनुभव मिला.

