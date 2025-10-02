अब करोड़पति बनना हुआ आसान! SIP की कम इनवेस्ट में पाएं ज्यादा लाभ

अगर आप समय के साथ पैसा बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास तुरंत बड़ी रकम इन्वेस्टर्स करना मुश्किल है तो म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP)अच्छा विकल्प हो सकता है. SIP निवेश का मतलब है जिसमें आप समय-समय पर छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं और धीरे-धीरे यह राशि कंपाउंडिंग के कारण करोड़ों में बदल सकती है.

अगर आपकी इच्छा है कि 12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये जमा करें, म्यूचुअल फंड के जरिए SIP करना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. चलिए जानते हैं कि 12 साल में 1 करोड़ रुपये जुटाने के लिए हर महीने कितनी राशि इन्वेस्ट करनी होगी?

लगभग 31,250 से 36,000 रुपये की SIP करनी होगी

इसका फैसला रिटर्न पर ही होगा. इन्वेस्टमेंट की रकम हर महीने उतनी ही कम होगी . अगर आपका म्यूचुअल फंड हर साल 10% मुनाफा देता है, इसलिए आपको हर महीने करीब 36,000 रुपये की रकम इन्वेस्ट करनी होगी. सालाना 11% रिटर्न के साथ, महीने की SIP करीब 33,500 रुपये हो जाएगी. यदि रिटर्न 12% प्रति साल हो, आप 31,250 रुपये प्रति माह लगाकर 12 साल में 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं.

कंपाउंडिंग

SIP का असली फायदा कंपाउंडिंग से मिलता है. जहाँ आपकी कमाई वापस निवेश हो जाती है और उस पर फिर से लाभ मिलता है, जिससे रिटर्न बढ़ता है.

करोड़ों कैसे बनाए

SIP से पैसे बढ़ाने के लिए जल्दी शुरुआत करें और नियमित रूप से इन्वेस्ट करना सबसे महत्वपूर्ण है

चांदी में इंवेस्टमेंट का सबसे अच्छा चांस, चूके तो नहीं मिलेगा मौका; जानें कब तक पहुंच जाएंगे 3 लाख तक दाम

SIP का लाभ

1. कम कीमत से शुरुआत – सिर्फ 100 रुपये प्रती महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं.

2. रुपया कॉस्ट एवरेजिंग – मार्केट के उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम होता है.

3. डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट – हर महीने फिक्स अमाउंट अलग रखने की आदत.

4. लंबे वक्त में तैयार हुआ बड़ा फंड – कंपाउंडिंग से बड़ा रिटर्न.

5. टैक्स बेनिफिट्स – ELSS जैसे म्यूचुअल फंड में टैक्स छूट मिलती है.

6. फ्लेक्सिबिलिटी – जरूरत पड़ने पर SIP राशि बढ़ा या घटा सकते है.

EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान