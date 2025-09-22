धड़ाम से गिरे iPhone 15 के दाम! यहां पर मिलेगा 45 से कम कीमत पर, पहली बार मिलेगा इतना सस्ता

iPhone 15 discount: अगर आप iPhone लेने का सपना देख रहे थे लेकिन बजट आपको रोक रहा था, तो अब आपके पास बेहतरीन मौका है. Amazon की Festival Sale 23 सितंबर से शुरू हो रही है, और इसमें iPhone 15 अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलेगा. लॉन्च के समय यह फोन 79,900 रुपये का था, लेकिन अब यह ऑफर प्राइस में 45,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है.

लॉन्च प्राइस से अब तक की गिरावट

Apple ने iPhone 15 को 2023 में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. बाद में कंपनी ने इसका प्राइस 10,000 रुपये घटाकर 69,900 रुपये कर दिया. iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद Apple ने iPhone 15 को अपने ऑफिशियल स्टोर से हटा दिया, लेकिन यह अभी भी Amazon जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. फिलहाल Amazon पर iPhone 15 की लिस्टिंग 59,900 रुपये से शुरू होती है. लेकिन Festival Sale के दौरान इसका इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 43,749 रुपये रह जाएगा. यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 37,000 रुपये की बचत.

iPhone 15 की उपलब्धता और कलर ऑप्शन

Amazon पर यह स्मार्टफोन पांच कलर ऑप्शन्स में मिलेगा – Black, Blue, Green, Pink और Yellow. इतने ज्यादा डिस्काउंट के साथ, यह ऑफर नए और पुराने दोनों iPhone यूजर्स के लिए आकर्षक है.

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 15 को Apple ने 2023 में पेश किया था. इसमें 6.1-इंच का Super Retina XDR Display मिलता है, जो Dynamic Island फीचर के साथ आता है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ 48MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. फ्रंट पर 12MP का कैमरा मिलता है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए शानदार है. फोन में A16 Bionic Chip और 6GB RAM दी गई है, जो इसे पावरफुल परफॉर्मेंस देता है. यह iOS 17 पर लॉन्च हुआ था और अब इसे iOS 18 में अपग्रेड किया जा सकता है.

क्यों खरीदें iPhone 15 इस सेल में?

बड़ी बचत: लॉन्च प्राइस से पूरे 37,000 रुपये तक की बचत.

प्रीमियम कैमरा: 48MP कैमरा सिस्टम प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसा अनुभव देता है.

पावरफुल परफॉर्मेंस: A16 Bionic चिप से गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है.

लेटेस्ट iOS अपडेट: iOS 18 तक अपग्रेड की सुविधा.

फेस्टिवल टाइमिंग: त्योहारों के सीजन में गिफ्ट करने का बेहतरीन ऑप्शन.

कहां और कब से मिलेगा?

Amazon की Festival Sale 23 सितंबर से शुरू होगी, और उसी दिन से iPhone 15 पर यह ऑफर लागू होगा. अगर आप iPhone लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है.