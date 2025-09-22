Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन
Home > टेक - ऑटो > Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन

Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: अमेज़न सेल पर मिला ग्राहकों को पैसा बचाने का सबसे शानदार मौका, बेहद कम कीमत में मिल रहे हैं, टॉप ब्रांड के बेस्ट स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, गीजर, स्मार्टफोन, iPhones के साथ -साथ कई आइटम्स. फेस्टिवल्स के मौके पर जारी की गई इस Amazon Sale 2025 पर नो कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर और कैशबैक का ऑफर भी अवेलेबल है.

By: chhaya sharma | Last Updated: September 22, 2025 4:00:09 PM IST

Amazon Great Indian Festival Sale 2025
Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Amazon Great Indian Festival Sale: पैसा बचाने का शानदार मौका! साल की सबसे बड़ी सेल यानी अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल प्राइम मेम्बर्स के लिए Live हो चुकी है और कल यानी 23 सितंबर से सभी लोगों के लिए शुरु होने वाली है. इस Amazon Sale 2025 में आपको बड़े- बड़ें इलैक्ट्रॉनिक आइटम जैसे स्मार्ट टीवी, एसी, गीजर, रेफ्रिजरेटर के साथ-साथ चिमनी जैसे किचन अप्लाइंस, फैंशन, ब्यूटी प्रोडक्टस, फर्नीचर और होम डेकोर जैसे कई कैटेगरी पर 60, 70 नहीं बल्कि 88% तक का धमाकेदार डिस्काउंट मिलने वाला है। 

अमेज़न दिवाली सेल में क्या हैं बैंक ऑफर्स (Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Bank Offers)

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल यानी अमेज़न की दिवाली सेल में आपको कई बैक ऑफर्स भी मिलने वाले हैं, जैसे SBI कार्ड से शॉपिंग करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ-साथ नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी मिल रहा है। साथ ही कई सारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स बंपर ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, कई प्रडक्ट्स पर वन डे डिलिवरी, कूपन ऑफर, कैशबैक्स जैसी कई सुविधाएं ग्राहकों को मिलेगी, जिसकी मदद से आप बेहद कम कीमत में शॉपिंग कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल Amazon Deals में आपको कौन-कौन से इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारी छूट में मिल रही हैं

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर Smart TV मिल सकती है 62% तक की छूट 

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में आपको 55, 65 और 75 इंच तक के बेस्ट स्मार्ट टीवी पर 62% का डिस्काउट मिल सकते हैं। इस अमेज़न सेल ऑफर में आपको सैमसंग (Samsung), एलजी ( LG), एमआई, तोशिबा (Toshiba), व्यू, एसर (Acer) और सोनी (Sony) जैसे टॉप टीवी ब्रांड के बेस्ट स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी बेहद कम कीमत में मिलने वाले हैं, जिनकी पिक्चर क्वालिटी काफी शानदार हैं और इनकी डॉल्बी एटमॉस साउंड आपको थिएटर जैसे एक्सपीरिएंस देने वाली है। Amazon Offers पर मिल रहे इन बेस्ट स्मार्ट टीवी को आप गेमिंग के लिए भी आसानी से यूज कर सकते हैं। 

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल Home Theaters और Speakers पर मिल रहा है 80% का धमाकेदार डिस्काउंट

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ग्राहकों को हाई साउंड क्वालिटी वाले होम थिएटर्स और स्पीकर्स पर भी भारी डिस्काउंट मिल रह हैं। अमेज़न दिवाली सेल में आप सोनी (Sony) सैमसंग (Samsung), जेब्रोनिक्स (Zebronics), बोट (boAT) और जेबीएल (JBL) जैसे टॉप ब्राड के बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंडबार (Dolby Atmos Soundbars) और ब्लूटूथ स्पीकर्स ( Bluetooth Speakers) को 80% तक के धमाकेदार डिस्काउंट पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं.ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की अमेज़न डिल्स में मिल रहे ये सभी होम थिएटर्स और स्पीकर्स  बेहद प्रिमियम क्वालिटी के हैं, इनमें आपको HDMI पोर्टस मिलते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से आप इन्हें अपने स्मार्ट टीवी और स्मार्ट फोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। 

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल Water Heater और Electric Geysers की कीमत हुई आधी

फेस्टिवल्स के मौके पर जारी की गई इस अमेज़न सेल में आपको टॉप ब्रांड जैसे क्रॉम्पटन (Crompton),बजाज , (Bajaj) एओ स्मिथ (AO Smith), हैवेल्स (Havells), वी गार्ड (V Gard) के सबसे बेस्ट इलेक्ट्रीक गीजर और वाटर हीटर पर 62% का बंपर ऑफर मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप अमेज़न दिवाली सेल में आप इन्हें आसामी से बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा अमेज़ल सेल ऑफर में आपको इनकी खरीदारी पर कैशबैक और बेहतरीन बैक ऑफर्स जैसे नो कोस्ट EMI का ऑफर भी मिल रहा हैं। Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में मिल रहे सभी बेस्ट इलेक्ट्रीक गीजर और वाटर हीटर बेहद हाई क्वालिटी सेफ्टी फिचर्स के साथ आते हैं और तेजी से पारी गर्म करने का काम करते हैं.

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर बेस्ट Laptop और Tablets पर पाए भारी डिस्काउंट 

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर आपको ऑफिस और गेमिंग लैपटॉप और टैबलेट्स पर बंपर ऑफर मिल रहा हैं। लेटेस्ट Apple Macbook आपको इस अमेज़न सेल में 15% तक की छूट में मिल रहा है, वहीं Apple iPad आपको 23% के ऑफर में मिल रहा हैं। वहीं इस अमेज़न दिवाली सेल में टॉप ब्रांड जैसे एचपी (HP), लेनोवो (Lenovo), एसर (Acer), एमएसआई (MSI) और डेल (Dell) के बेस्ट लैपटॉप पर आपको 35% की छूट मिल सकती हैं. अमेज़न सेल में मिल रहे सभी लैपटॉप और टैबलेट एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं और इनका रिफ्रेश लेट काफी अच्छा होता है. टॉप ब्राड के इन बेस्ट लैपटॉप को आप गेमिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, फोटोशॉप और वीडियों एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं.

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर SmartPhones और iPhones पर मिल रही है 53% तक की छूट

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर आपको लेटेस्ट लॉन्च हुए iPhones पर 13% की छूट मिल सकती है और iPhone 15 पर आपको 30% का डिसाकाउंट मिल सकता हैं। इसके अलावा टॉप ब्रांड जैसे सैमसंग (Samsung), एमएई (MI, वनप्लस (Onepluse, विवो (Vivo) के बेस्ट स्मार्टफोन पर आपको 45% तक की बंपर छूट मिल सकती हैं। Amazon Sale 2025  में रहे सभी बेस्ट स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी कैमरा क्वालिटी काफी जबरदस्त है. इनमें आपको कई सारे स्टोरेज ऑप्शन भी आसानी से मिलने वाले हैं.

FAQs Amazon Great Indian Festival Sale 2025

1. अमेज़न की इस साल की सबसे बड़ी सेल कौन सी है?

अमेज़न की सबसे बड़ी सेल Amazon Great Indian Sale है, जिसमें आपको बेहद सस्ती कीमत में इलैक्ट्रॉनिक आइटम जैसे स्मार्ट टीवी, एसी, गीजर, रेफ्रिजरेटर मिल सकते हैं.

2. अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में क्या बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर होगा?

त्योहारों के मौके पर जारी की गई Amazon Sale 2025 में ग्राहकों को SBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा हैं। इसके अलावा, अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर प्राइम मेंबर्स को 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। 

3.अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कितने दिनों तक चलता है?

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जिसे दिवाली सेल भी कहा जाता है, जो दिवाली के खत्म होने तक चलती है. Amazon Great Indian Sale 2025 अमेज़न पर प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो चुकी हैं, फिलहाल इसे आखिरी डेट सामने नहीं आई है.

4. अमेज़न सेल का लाभ उठाने के लिए प्राइम मेंबरशिप कैसे ले?

अभी अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का लाभ उठाने के लिए प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो इसका शुरुआती चार्ज 399 रुपए है, जो कि केवल शॉपिंग के लिए मौजूद है इतना ही नहीं यह मेंबरशिप आपको 30 दिन तक के फ्री ट्रायल पर भी मिल जाएगी। प्राइम मेंबरशिप लेने से आप शॉपिंग के साथ-साथ प्राइम वीडियो पर हर एक कंटेंट का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मेंबर्स को खरीदारी पर एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता है और उन्हें हाई स्पीड डिलीवरी भी दी जाती है.

डिस्क्लेमर: पाठकों के लिए इस लेख में ये सारी जानकारी सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिये जुटाई गई है. 100 प्रतिशत सही जानकारी की गारंटी Inkhabr.com नहीं लेता है. पुख्ता जानकारी के लिए संबंधित कंपनी की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स पर पर विजिट जरूर करें.  इसके साथ ही उत्पादों के उपयोग से होने वाले नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन
Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन
Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन
Amazon Great Indian Festival Sale हुई Live! 88% तक की छूट पर खरीद सकते हैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन