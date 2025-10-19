अगले साल दिवाली पर कितनी होगी सोने की कीमत? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पढ़ मुंह को आ जाएगा कलेजा!

Baba Vanga Predictions 2026: आज छोटी दिवाली है औऱ कल पूरे देश में द‍िवाली का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. जिसको लेकर मार्केट में काफी रौनक देखने को मिल रही है. दिवाली और धनतेरस को लेकर लोग जमकर सोने और चांदी की खरीददारी कर रहे हैं. लेक‍िन सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने सबको चौंका द‍िया है. धनतेरस वाले द‍िन यानी शन‍िवार (18 अक्टूबर, 2025( को एमसीएक्स (MCX) पर सोने के द‍िसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रत‍िशत की गिरावट आई. 10 ग्राम सोने का रेट ग‍िरकर 1,27,320 रुपये पर बंद हुआ. अमेरिका में भी सोने का फ्यूचर 2 प्रत‍िशत से ज्‍यादा टूटकर 4,213.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

दिवाली से पहले सोने की कीमतों में क्यों आई गिरावट? (Why did gold prices fall before Diwali 2025?)

द‍िवाली से पहले सोने की कीमतों में गिरावट की कई वजहें बताईं जा रहीं हैं लेकिन उनमें से एक अहम कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेर‍िका-चीन के बीच की ट्रेड टेंशन कम होना है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाना टिकाऊ नहीं होगा. इससे निवेशक सोने का प्रॉफ‍िट बुक करने लगेंगे.

यह भी पढ़ें :-

क्यों बढ़े दाम? (Why did Gold prices increase?)

हालांकि, इस साल सोने में कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. एक्सपर्ट भी सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान हैं. देश के स्पॉट मार्केट में 70 प्रत‍िशत से ज्यादा की तेजी आई. अगर इसके पीछे के कारणों की बात करें तो इसकी कईं वजहेें सामने आ रहीं हैं, उनमें से प्रमुख कारण ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितताएं, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, अमेरिकी फेडरल र‍िजर्व की तरफ से ब्याज दर की कटौती की उम्‍मीद और ईटीएफ में इनवेस्‍टमेंट होना है. लेकिन अब माहौल बदल रहा है. जानकारों का कहना है क‍ि इस साल सोने में आई तेजी पारंपरिक कारणों से नहीं बल्‍क‍ि यह ग्‍लोबल फाइनेंश‍ियल स‍िस्‍टम में बड़ा बदलाव दिखाती है.

किन-किन चीजों पर निर्भर करती है सोने की कीमत? (On what factors does the price of gold depend?)

सोने की कीमत ग्‍लोबल पॉल‍िट‍िक्‍स, इकोनॉम‍िक्‍स और डॉलर की ताकत पर निर्भर करती है. इस साल अन‍िश्‍च‍ितताओं ने इसे ऊपर की तरफ से धकेला. लेकिन अब तनाव कम होने से सोने की कीमत पर दबाव बढ़ा है. सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोना लगातार खरीदा जा रहा है. लेक‍िन निवेशक सतर्क हैं. सोने के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद न‍िवेशक इसे बेचने के बारे में सोच रहे हैं. सोने में न‍िवेश करने वाले गोल्‍ड ईटीएफ से पैसा न‍िकाल रहे हैं.

सोने की कीमत को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या कहती है? (What does Baba Vanga’s prediction say about the price of gold?)

अगले साल द‍िवाली के मौके पर सोने की कीमत क्‍या रहेगी? इसको लेकर जब ग्रोक से सवाल पूछा गया क‍ि बाबा वेंगा की भव‍िष्‍यवाणी के आधार पर साल 2026 में द‍िवाली के मौके पर सोने का रेट क्‍या होगा? मौजूदा समय में सोने का दाम 1,30,000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बाबा वेंगा की भव‍िष्‍यवाणी के आधार पर ग्रोक ने बताया क‍ि साल 2026 में ग्‍लोबल इकोनॉम‍िक क्राइसेस (‘कैश क्रश’) की संभावना से करेंसी स‍िस्‍टम, बैंक‍िंग संकट और मार्केट में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी की कमी हो सकती है.

अगले साल दिवाली पर क्या होगी सोने की कीमत? (What will be the price of gold on Diwali 2026?)

इस तरह के हालात में सोने जैसी सुरक्षित न‍िवेश की मांग और बढ़ सकती है. दरअसल, लोग आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए सोने में न‍िवेश करेंगे. आर्थिक संकट के दौरान सोने की कीमत प‍िछले कुछ समय के दौरान ही 20-50% तक बढ़ चुकी हैं. मौजूदा समय में यद‍ि साल 2026 के दौरान बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुरूप मंदी आती है तो सोने की कीमत 25-40% तक बढ़ सकती है. इसका सीधा मतलब यह हुआ क‍ि अगली दिवाली (अक्टूबर-नवंबर 2026) तक 10 ग्राम गोल्‍ड का रेट 1,62,500 से 1,82,000 रुपये के बीच पहुंच सकता है. यह अनुमान ग्‍लोबल आर्थिक अन‍िश्‍च‍ितता और सोने की मांग में इजाफे पर बेस्‍ड है.

यह भी पढ़ें :-