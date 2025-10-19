Home > व्यापार > धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, लोगों ने महंगाई को दिखाया ठेंगा; मां लक्ष्मी का नाम लेकर खरीद डाला 1 लाख करोड़ का सामान

Dhanteras sales 2025: धनतेरस के मौक़े पर एक लाख करोड़ रुपये की खरीदारी हुई है. लोगों ने मंहगाई की फिक्र न करते हुए जमकर त्योहार पर खर्च किया है. इस दिन सोने और चांदी की ख़रीद साठ हज़ार करोड़ रुपये की रही.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 11:39:48 AM IST

Dhanteras 2025 Sales: धनतेरस(Dhanteras Sales) के मौके पर बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिली. बाजारों में कदम रखने की भी जगह नहीं थी. इस साल लोगों ने मंहगाई को ठेंगा दिखाते हुए रिकोर्डतोड़ खरीदारी की है. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस बार लोगों ने धनतेरस के मौके पर देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की है. वहीं अकेले सोने और चांदी (Gold And Silver) ने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है. धनतेरस भारतीयों के लिए एक खास त्योहार है. इस दिन सोना, चांदी, झाडू और बर्तनों की शुभ मानी जाती है. 

धनतेरस पर जबरदस्त खरीदारी 

देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दीये और पूजा सामग्री भी इस दिन खरीदी जाती है. CAIT के सेक्रेट्री जनरल प्रवीण खंडेलवाल (Praveen Khandelwal) ने बताया कि- धनतेरस पर देशभर में सोने, चांदी और अन्य शुभ वस्तुओं सहित कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये की खरीद हुई है.धनतेरस पर खरीदारी को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए लोग अपने बजट के मुताबिक खरीदारी करते हैं.

सोने चांदी पर अधिक हुआ निवेश

ANI से बात करते हुए CAIT ने कहा, “पिछले दो हफ्तों से सर्राफा बाजार में काफी भीड़ देखने को मिल रही थी. सिर्फ सोने और चांदी ने ही 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. देश में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जिस कारण लोग सोने और चांदी में जमकर निवेश कर रहे हैं. CAIT ने आगे बताया कि “इस साल इतने बड़े पैमाने पर हुई खरीदारी का श्रेय GST में सुधार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के कारण भी सेल ज्यादा हुई है. जिसके कारण छोटे कारोबारियों को काफी फायदा हुआ है.”

दूसरी कैटेगरीज में भी खूब हुई खरीदारी

CAIT ने कहा कि दूसरी कैटेगरी में भी अच्छी कमाई हुई है. किचनवेयर पर 15,000 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 10,000 करोड़, डेकोरेटिव आइटम्स, दीये और पूजा सामग्री पर 3,000 करोड़और सूखे मेवे, मिठाइयां और अन्य चीजों पर 12,000 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई है.

Tags: CAITdhanteras 2025Dhanteras ShoppingGold Silver Rate
