Home > व्यापार > DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’

DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’

DA Hike: दिवाली से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा गिफ्ट दे दिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 12:25:00 PM IST

DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’

Uttarakhand DA Hike: दिवाली (Diwali 2025) से पहले उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Goverment) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दे दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के साथ-साथ महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इस बार 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को मंहगाई से राहत मिलने वाली है. 

उत्तराखंड में खुशियों की सौगात 

मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाने वाली है. इस महीने का भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में किया जाना है. सरकार की तरफ से जारी यह फैसला स्थानीय निकायों और कर्मचारियों व पेंशनर्स पर भी लागू होगा. मतलब इस दिवाली सभी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. 

सनस्क्रीन अलर्ट…खूबसूरती के नाम पर खिलवाड़, टेस्ट में ‘फेल’ हुए ये टॉप ब्रांड; क्या आपका भी इस लिस्ट में शामिल?

कई राज्यों ने डीए बढ़ाने का किया ऐलान 

बता दें कि, उत्तराखंड से पहले कई राज्यों ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर को डीए बढ़ाने की एलान किया था. यूपी में भी मंहगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी 3% डीए बढ़ाने की घोषणा की है. इस दिवाली सभी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. त्योहारों के इस सीजन में ये बढ़ाया हुए डीए कर्मचारियों को काफी राहत देगा. साथ ही घर में खुशियों का माहौल लेकर आएगा. सरकारों के इन फैसलों से कर्मचारियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

PM Kisan: 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है? जानिये कब आयेंगे किसानों के खाते में पैसे

Tags: businessda hikePushkar Singh Dhamiuttarakhand
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025
DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’
DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’
DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’
DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’