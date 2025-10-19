DA Hike News: दिवाली से पहले खुशियों की लहर, राज्य सरकार ने बढ़ा दी सैलरी; कर्मचारियों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’

Uttarakhand DA Hike: दिवाली (Diwali 2025) से पहले उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Goverment) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दे दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के साथ-साथ महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इस बार 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को मंहगाई से राहत मिलने वाली है.

उत्तराखंड में खुशियों की सौगात

मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाने वाली है. इस महीने का भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में किया जाना है. सरकार की तरफ से जारी यह फैसला स्थानीय निकायों और कर्मचारियों व पेंशनर्स पर भी लागू होगा. मतलब इस दिवाली सभी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

कई राज्यों ने डीए बढ़ाने का किया ऐलान

बता दें कि, उत्तराखंड से पहले कई राज्यों ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर को डीए बढ़ाने की एलान किया था. यूपी में भी मंहगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी 3% डीए बढ़ाने की घोषणा की है. इस दिवाली सभी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. त्योहारों के इस सीजन में ये बढ़ाया हुए डीए कर्मचारियों को काफी राहत देगा. साथ ही घर में खुशियों का माहौल लेकर आएगा. सरकारों के इन फैसलों से कर्मचारियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

