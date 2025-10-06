आधार कार्ड अपडेट करना हुआ महंगा! यहां जानें लेटेस्ट शुल्क
Aadhaar Card Update Fee Hike: आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम, पता, फोटो, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक अपडेट कराने पर पहले के मुकाबले ज्यादा शुल्क अदा करने पड़ेंगे.

By: Sohail Rahman | Published: October 6, 2025 12:44:35 PM IST

Aadhaar Update Rule Change: आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है. दरअसल 1 अक्टूबर 2025 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ा दिए हैं. ये बदलाव 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगे, जिसके बाद इनकी फिर से समीक्षा की जाएगी. जो व्यक्ति अपने आधार विवरण जैसे नाम, पता, बायोमेट्रिक्स या दस्तावेज़ों में सुधार या परिवर्तन कराना चाहते हैं, उन्हें अब पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा.

जनसांख्यिकीय अपडेट (demographic update)

जनसांख्यिकीय अपडेट (demographic update) में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि में बदलाव शामिल हैं. अगर आप सिर्फ जनसांख्यिकीय अपडेट करते हैं तो नया शुल्क 75 रुपये होगा, जो पहले 50 रुपये था. इसके अलावा, अगर आप जनसांख्यिकीय अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट (Biometric Update) एक साथ करते हैं तो जनसांख्यिकीय हिस्से के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.

दस्तावेज अपडेट और प्रमाण (Document Updates and Proofs)

नामांकन केंद्रों पर पहचान या पते के दस्तावेज अपडेट कराने के इच्छुक लोगों को 75 रुपये का भुगतान करना होगा, जो नए नियमों के तहत 50 रुपये से ज्यादा है. हालांकि, अगर कोई myAadhaar पोर्टल (ऑनलाइन) का इस्तेमाल करता है तो दस्तावेज अपडेट 14 जून, 2026 तक मुफ्त रहेंगे. पहले चरण में लोग eKYC या अन्य तरीकों से 40 रुपये में आधार प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं, जो बाद में बढ़कर 50 रुपये हो जाएगा. अगर किसी को अपने घर पर आधार नामांकन की जरूरत है, उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो जो लोग केंद्रों पर नहीं जा सकते, वैसे लोगों को जीएसटी सहित 700 रुपये का भुगतान करना होगा. यानी की घर से सुविधा लेने वाले लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी.

बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क हुआ माफ (Biometric update fee waived for children)

अगर एक ही पते पर एक से ज्यादा लोग घर पर सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति को 350 रुपये का भुगतान करना होगा. UIDAI के अनुसार, परिवारों पर बोझ कम करने के लिए UIDAI ने कुछ बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है.

  • 5-7 और 15-17 वर्ष की आयु: उनका पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त है.
  • 7-15 वर्ष की आयु: आमतौर पर बायोमेट्रिक अपडेट की लागत 125 रुपये होती है, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक यह शुल्क माफ कर दिया गया है.

आधार अपडेट ऑपरेशन हो गए महंगे (Aadhaar update operations have become expensive)

इस नए शुल्क के साथ ज्यादा आधार अपडेट ऑपरेशन पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं. केवल कुछ चुनिंदा बच्चों के अपडेट ही इन शुल्कों से मुक्त हैं. इसलिए अगर आप आधार में अपनी जानकारी अपडेट करने की योजना बना रहे हैं तो अब जहां तक हो सके अतिरिक्त शुल्कों से बचने के लिए अपडेट (जनसांख्यिकीय + बायोमेट्रिक) (Demographic + Biometric) को एक साथ करना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा. इसके अलावा, दस्तावेज अपडेट के लिए MyAadhaar Portal का इस्तेमाल करने से आप 2026 के मध्य तक पैसे बचा सकते हैं.

