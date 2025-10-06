नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान
Home > व्यापार > नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान

नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सकते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: October 6, 2025 12:05:23 PM IST

नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान

Epfo Online Tagline Competition 2025: क्या आप शब्दों के साथ अच्छे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है. बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सकते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं. इस कंपटीशन का उद्देश्य लोगों के विचारों और सोच को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना है. जिसे एक बार पढ़ते ही लोगों के दिमाग से जुड़ जाए. 

Epfo Online Tagline Competition 2025 कंपटीशन कब और कैसे होगी?

बता दें कि Epfo Online Tagline Competition 2025 1 अक्टूबर से शुरू हुई है और 10 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी. इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी आपके पास इस कंपटीशन में भाग लेने का समय है.

Epfo Online Tagline Competition 2025 कंपटीशन में क्या करना होगा?

Epfo Online Tagline Competition 2025 में आपको  बस अपनी टैगलाइन बनानी होगी और उसे ऑनलाइन जमा करना होगा.

इनाम कितना होगा?

इस प्रतियोगिता में तीन विजेताओं का चयन किया जाएगा, और प्रत्येक को अलग-अलग राशि मिलेगी. बता दें कि इस कंपटीशन को जीतने वाले को 21000 रुपये पुरस्कार के रुप में मिलेंगे. वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले को 11,000 रुपये पुरस्कार के रुप में मिलेंगे. वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाले को 

Epfo स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका 

कंपटीशन में जीतने वाले को विजेताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले ईपीएफओ स्थापना दिवस कार्यक्रम (EPFO Foundation Day Program) में भाग लेने का भी मौका मिलेगा. यानी आपको न केवल पुरस्कार मिलेगा, बल्कि पहचान बनाने का भी मौका मिलेगा.

    आवेदन कैसे करें?

    बता दें कि EPFO ने प्रतियोगिता की जानकारी के लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया है प्रतिभागी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रतियोगिता के बारे में सभी डिटेल  जान सकते हैं और वहीं से वो प्रतियोगिता के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

    दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की हुई चांदी, डीए, एरियर और बोनस सब मिलेगा

    यह अवसर क्यों खास है?

    आज की डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी लेकिन दमदार टैगलाइन किसी भी ब्रांड या संस्था की पहचान बना सकती है. अगर आपके शब्दों में वो जादू है जो लोगों को जोड़ दे, तो आप न सिर्फ प्रतियोगिता में जीत सकते हैं, बल्कि अपनी सोच को लाखों लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं. तो अगर आपको शब्दों से खेलना पसंद है, तो अब वक्त है अपनी रचनात्मक सोच को टैगलाइन में बदलने का अगर आप इस  प्रतियोगिता को जीत लेते हैं तो 21,000 तक का नकद पुरस्कार आपके नाम होगा. इसका अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 है.
    टैगलाइन क्या होता है ?

    बता दें कि टैगलाइन किसी ब्रांड, कंपनी, प्रोडक्ट या कैम्पेन का वो “एक लाइन” होती है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए और उन्हें याद रहे कि ये ब्रांड किस चीज़ के लिए जाना जाता है.

    गुरुग्राम के 5 सबसे अमीर इलाके, जानिये संपत्ति; अमिताभ बच्चन-शाहरुख भी नहीं ठहरते इनके आगे

    Tags: creative tagline contestEPFO 21000 cash prizeEPFO NewsEPFO online tagline competitionEPFO tagline challenge
    Advertisement
    Advertisement

    वेब स्टोरीज

    जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

    October 6, 2025

    Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

    October 6, 2025

    इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

    October 6, 2025

    जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

    October 6, 2025

    वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

    October 6, 2025

    कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

    October 6, 2025
    नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान

    Follow Us

    Facebook Twitter Youtube Instagram

    inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

    TOP CATEGORIES

    नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान

    Follow Us

    Facebook Twitter Youtube Instagram

    inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

    Top Categories

    Group Websites

    नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान
    नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान
    नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान
    नहीं है PF अकाउंट फिर भी मिलेंगे 21000, मोदी सरकार का बड़ा एलान