गुरुग्राम के 5 सबसे अमीर इलाके, जानिये संपत्ति; अमिताभ बच्चन-शाहरुख भी नहीं ठहरते इनके आगे
गुरुग्राम के 5 सबसे अमीर इलाके, जानिये संपत्ति; अमिताभ बच्चन-शाहरुख भी नहीं ठहरते इनके आगे

जानिए गुरुग्राम में रहने वाले सबसे अमीर लोग और वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं. जानने के लिए पढ़े हमारी पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: October 6, 2025 11:59:14 AM IST

Gurugram Wealth
Gurugram Wealth

Gurugram Richest People: गुरुग्राम,  जिसे देश का मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है यह शहर बड़ी कंपनियों, नए स्टार्टअप और  ग्लोबल बिजनेस का एक केंद्र बन गया है. यहां  भारती अर्थव्यवस्था और मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से सिर्फ बिजनेस का नहीं, अमीर लोगों का भी ठिकाना बन गया है. चलिए जानते हैं  गुरुग्राम के 5 सबसे रईस लोग और उनकी संपत्ति के बारे में.

1. निर्मल कुमार मिंडा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूनो भिंडा एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है यह कंपनी के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह करीब 40,800 करोड़ रुपये के मालिक हैं. उनके पिता शालिदाल भिंडा ने  इस कंपनी की शुरुआत 1958 में छोटे गैराज से की थी. आज उनके 73 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दुनिया भर में लगे हुए हैं. 

2. दीपिंदर गोयल 

दीपिंदर गोयल  Zomato के CEO और  को-फाउंडर हैं.   मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति कुल 9300 करोड़ रुपये है. वो आईआईटी दिल्ली के छात्र भी रह चुके हैं. 2008 में उन्होंने  Zomato को  foodibay.com के नाम से लॉन्च किया था. आज के समय मे Zomato को कौन नही जानता. Blinkit को खरीदने के बाद विदेशों में भी अच्छी पकड़ बना ली है.  Zomato को चलाने वाली कंपनी इटरनल लिमिटेड भारत की सबसे सफल ऑनलाइन कंपनियों में से एक है. 

3. वरुण और गजल अलघ

वरुण और गजल कंज्यूमर लिमिटेड के संस्थापक हैं अब 5900 करोड़ की संयुक्त संपत्ति के मालिक हैं. 2016 में मामाअर्थ नाम का ब्रांड लॉन्च किया था. इस ब्रांड की शुरुआत पहले टॉक्सिन फ्री बेबी केयर प्रोडक्ट्स से हुई थी अब यह कंपनी बच्चों से लेकर बड़ों के लिए त्वचा और पर्सनल केयर के सामान बनाने लगा है. 

4. ज्योति भाटिया  

ज्योति भाटिया  इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर राहुल भाटिया की बहन है इनकी कुल संपत्ति 4500 करोड़ रुपये है. इंटरग्लोब एवियशन में बड़ा हिस्सा होने के कारण जो उन्हें भारत के विमानन बाजार में एक मजबूत जगह देता है.

5. रविंदर कुमार  

रविंद्र कुमार, जो गावर कंस्ट्रक्शन के फाउंडर और डायरेक्टर हैं इनकी  कुल संपत्ति 4300 करोड़ रुपये है. उनके पास सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. उनकी कंपनी अब राजमार्ग और सड़क निर्माण के क्षेत्र में टॉप कंपनी बन गई है.

