8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगी गुड न्यूज? अकाउंट में एक साथ आएगा 18 महीने का एरियर

8th Pay Commission Fitment Factor: दिवाली को देखते हुए पिछले कुछ महीनों से केंद्र की मोदी सरकार हर दिन नए-नए फैसले ले रही है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की. हालांकि, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी इस मामले में अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

18 महीने का बकाया

सूत्रों की मानें तो अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और वेतन वृद्धि जुलाई 2027 से लागू हो सकती है. इसमें आयोग का आधिकारिक गठन और संशोधित वेतन वृद्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होगा. कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया भी मिल सकता है. 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना सहित अन्य औपचारिकताएं अभी भी लंबित हैं. देरी के पीछे की वजह की बात करें तो आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (TOR) अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं. टीओआर आयोग के कार्यक्षेत्र और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है.

8वें वेतन आयोग के गठन में क्यों हो रही देरी?

राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन अभी भी इसकी स्वीकृति लंबित है. 8वें वेतन आयोग की औपचारिकताएं अनुमोदन के बाद ही शुरू होंगी. 8th Pay Commission लागू होने में देरी हो सकती है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले वेतन आयोग के गठन से लेकर क्रियान्वयन तक में देरी हुई है. इसलिए विषेशज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी हो सकती है. हालांकि, ये लागू कब तक होगा इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है.

सामान्यतः आयोग को इसके कार्यान्वयन की तिथि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाता है. यदि रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया भी मिलेगा. इस प्रकार, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2027 से वेतन वृद्धि के साथ बकाया राशि भी मिलेगी.

महंगाई भत्ते में 3% की हुई वृद्धि

सातवें वेतन आयोग के तहत पिछले सप्ताह जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई. इससे महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा. यह वृद्धि दिवाली से पहले लागू होगी और सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में यह अंतिम वृद्धि होगी. आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा. देश के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस दिवाली से पहले इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा.

