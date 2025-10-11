Gold-Silver Price Today: सिर्फ सोना नहीं, चांदी के दाम में भी आया जोरदार उछाल, क्या है तेजी की वजह, जानें रेट

Gold-Silver Rate Today : इन दिनों सोना-चांदी काफी महंगा हो रहा है. इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत मात्र एक हफ्ते में ₹4,571 यानी लगभग 4% बढ़कर ₹1,21,525 तक पहुंच गई. 3 अक्टूबर को ये ₹1,16,954 थी.

वहीं चांदी ने तो और भी तेज छलांग लगाई है. इसकी कीमत ₹1,45,610 प्रति किलो से बढ़कर ₹1,64,500 तक पहुंच गई – यानी एक ही हफ्ते में ₹18,890 (लगभग 13%) की उछाल.

सोने की कीमत में उछाल के तीन बड़े कारण

फेस्टिव सीजन की डिमांड

भारत में दिवाली, धनतेरस और करवा चौथ जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना परंपरा का हिस्सा है. यही कारण है कि बाजार में मांग बढ़ रही है. हालांकि दाम बढ़ने के कारण खरीदारी की मात्रा भले कम हो, लेकिन बायिंग इंटरेस्ट बना हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय तनाव और निवेशकों का रुख

मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सोने को सेफ ऑप्शन मानकर खरीद रहे हैं. अमेरिका की आर्थिक नीतियों को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ी है.

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी

दुनियाभर के कई बड़े केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे बाजार में मांग और बढ़ गई है.

चांदी में उछाल के चार प्रमुख कारण

त्योहारी सीजन में मांग में इजाफा – चांदी की भी मांग ज्वेलरी व पूजा सामग्री में बढ़ रही है.

रुपए की कमजोरी – डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया चांदी के आयात को महंगा बना रहा है.

उद्योगों में बढ़ी मांग – इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्री में चांदी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है.

ग्लोबल सप्लाई में कमी – ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन प्रभावित होने से कीमतों में और उछाल आया है.

अब तक कितना बढ़ा है सोना-चांदी का दाम?

सोना: 31 दिसंबर 2024 को इसकी कीमत ₹76,162 प्रति 10 ग्राम थी, जो अब ₹1,21,525 हो गई है – यानी ₹45,363 की बढ़त.

चांदी: इस साल चांदी की कीमत ₹86,017 प्रति किलो से बढ़कर ₹1,64,500 हो गई – यानी ₹78,483 की जबरदस्त उछाल.

क्या सोना ₹1.55 लाख तक पहुंच सकता है?

गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 तक सोना 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. मौजूदा एक्सचेंज रेट के अनुसार, भारत में ये कीमत ₹1,55,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है. वहीं, पीएल कैपिटल के डायरेक्टर संदीप रायचुरा ने भी अनुमान लगाया है कि सोना ₹1,44,000 तक जा सकता है.

क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया का मानना है कि शॉर्ट टर्म में अब सोने में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है क्योंकि इस साल ये पहले ही करीब 60% तक बढ़ चुका है.

मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है, हालांकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये अब भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

सोना खरीदते वक्त इन 2 बातों का जरूर रखें ध्यान

सिर्फ हॉलमार्क वाला गोल्ड ही खरीदें – हमेशा BIS हॉलमार्क (6 डिजिट HUID कोड) वाला सोना ही खरीदें. ये सर्टिफिकेशन सोने की शुद्धता की गारंटी देता है.

वजन और कीमत क्रॉस चेक करें – सोने की कीमत और कैरेट के अनुसार उसका मूल्य कई सोर्सेस से जांचें. याद रखें, 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है लेकिन ज्वेलरी बनाने में 22 या 18 कैरेट का उपयोग होता है.

