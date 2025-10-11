खुद पर भरोसा, रोजगार का मौका! महिलाओं के लिए रोजगार और आज़ादी का नया मौका
खुद पर भरोसा, रोजगार का मौका! महिलाओं के लिए रोजगार और आज़ादी का नया मौका

Insurance Sakhi Scheme: महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन योजना में जोड़ने का मौका मिलेगा. इसके जरिए महिलाएं अच्छी कमाई कर सकेंगी. साथ ही, उन्हें इस काम के लिए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी. यह पहल महिलाओं को रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद करेगी.

By: Anshika thakur | Published: October 11, 2025 11:51:33 AM IST

Pension Sakhi Scheme: केंद्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई लाभदायक योजनाएं चला रही है. इसी दौरान, केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को LIC बीमा सखी नाम की योजना शुरू की थी.  इस योजना को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है. इस योजना ने बहुत सी महिलाओं को रोजगार मिला है. अब सरकार ने पेंशन सखी योजना की तैयारी कर रही है.  1 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण ने NPS दिवस पर कहा कि महिलाओं को ‘पेंशन सखी’ बनाकर ट्रेनिंग और इंसेंटिव दिया जाएगा.

सीतारमण के अनुसार, NPS ने भारत की पेंशन नीति को तेजी से से बेहतर बनाया है.  इसे हर वर्ग और हर इलाके तक पहुंचाना जरूरी है.  योजना को हर जगह फैलाने के लिए सरकार पेंशन सखी योजना ला सकती है. इस योजना में महिलाएं पेंशन सखी बनकर NPS की जानकारी देंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना में शामिल करेंगी.

NPS क्या है

NPS एक सरकारी योजना है जिसमें लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं.  इस योजना में कोई भी 18 से 70 साल के भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकता है. NRI लोग भी इस योजना में पैसा लगा सकते हैं.  इसमें लोग अपनी पसंद से अलग-अलग तरह के निवेश जैसे शेयर, बॉन्ड या सरकारी सिक्योरिटी में लगाना चाहते हैं. यह स्कीम सालाना 8% से 10% तक लाभ देती है. भले ही NPS से पैसा 60 साल तक नहीं निकाल सकते, लेकिन टैक्स छूट इस योजना को खास बनाती है. सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख और 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की टैक्स में छूट मिलती है.

 आइए समझें बीमा सखी योजना क्या है

LIC की इस योजना से महिलाओं को इंश्योरेंस एजेंट बनकर अच्छा करियर बनाने का मौका मिल रहा है. वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बीमा सखियों को 2024-25 के दौरान कुल 62.36 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है. वित्त वर्ष 2025-26 में LIC का बजट 520 करोड़ रुपये है, और 14 जुलाई तक 115.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

बीमा सखी योजना LIC की महिलाओं के लिए है, 18-70 साल की 10वीं पास महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. इसमें 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान मासिक 7000, 6000 और 5000 रुपये मिलते हैं, साथ ही बीमा बिक्री पर कमीशन भी मिलता है.

