8th Pay Commission के लागू होते ही कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी?

8th Pay Commission: भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा किए जाने के बाद 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. इस नए वेतन आयोग के लागू होते ही 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनरों को लाभ मिलने वाला है. रिपोर्ट की मानें तो इसमें 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से महंगाई और आर्थिक स्थितियों में हुए बदलावों को भी शामिल किया जाएगा.

8वां वेतन आयोग कब तक होगा लागू? (When will the 8th Pay Commission be implemented?)

सरकार ने 2025 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उसके कार्यक्षेत्र (ToR) को पूरा करने का काम रोक दिया गया है. इसलिए विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भले ही इसे जनवरी 2026 में लागू करने का प्रस्ताव है, लेकिन यह प्रक्रिया 2027 तक या 2028 की शुरुआत तक भी चल सकती है जैसा कि पहले के वेतन आयोगों में हुआ था, जिनमें वेतन में बदलाव करने और लागू करने में काफी समय लगा था.

कितना बढ़ेगा वेतन? (How much will the salary increase be?)

2.28 के प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर (अनुमानित) के साथ वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 41,000 रुपये हो जाएगा. महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी होगी और यह मूल वेतन में शामिल हो जाएगा. यह अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा.

सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ मिलेगा? (What benefits will government employees receive?)

आयोग हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे महत्वपूर्ण भत्तों और अन्य लाभों को भी संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अपडेट करेगा. पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन और समय पर पेंशन मिलने का लाभ होगा. सरकार का मानना ​​है कि पिछले दस सालों में महंगाई और आर्थिक बदलावों के कारण सरकारी कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा.

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी ला सकता है, जिससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा. हालांकि आधिकारिक लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 2026 है, लेकिन नौकरशाही प्रक्रिया के कारण इसमें और देरी हो सकती है. सरकार और हितधारक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और भारत भर के सरकारी कर्मचारियों को राहत और प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लिए बदलाव सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं.

