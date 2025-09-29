Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!

80-20 Rule For Business: आजकल अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना आसान नहीं है. इसके लिए कड़ी मेहनत और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. हालांकि, इस रिपोर्ट में, हम एक ऐसा रूल साझा करेंगे जो आपके व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि 80-20 फॉर्मूला, जिसे ‘पेरेटो सिद्धांत’ भी कहा जाता है, व्यवसाय के विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. यह आपकी आय में वृद्धि करेगा. इसलिए, यह रूल उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं. आइए इसके बारे में और जानें.

80-20 नियम क्या कहता है?

वैसे, यह नियम छोटे व्यवसायों और दुकानदारों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, वे भी इस 8-20 नियम को अपना सकते हैं. इस नियम के अनुसार, किसी व्यवसाय का 80% लाभ उसके केवल 20% ग्राहकों या उत्पादों से आता है.

नियम कैसे काम करता है?

अधिकांश बिजनेस अपनी 80% बिक्री केवल 20% ग्राहकों से प्राप्त करते हैं. अक्सर, उनके ये 20 प्रतिशत उत्पाद ही उनके सबसे अधिक बिकने वाले और सबसे अधिक लाभदायक होते हैं. अगर व्यवसाय के मालिक इस 20 प्रतिशत पर ज़्यादा ध्यान दें, तो वे समय और मेहनत बचा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं.

उदाहरण के लिए, एक स्टोर 10 उत्पाद बेचता है, लेकिन हर महीने केवल दो ही सबसे ज़्यादा आय उत्पन्न करते हैं. अगर स्टोर इन दो उत्पादों का प्रचार करता है और अपना स्टॉक बढ़ाता है, तो आप कम मेहनत में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके व्यवसाय को कम समय में ही काफ़ी फ़ायदा होगा.

इसलिए, उन विशिष्ट ग्राहकों, उत्पादों और मार्केटिंग विधियों पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. इससे आपका समय बचेगा और कम लागत में ज़्यादा आय होगी. यह नियम छोटे व्यवसायों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे उन्हें अपने काम की योजना समझदारी से बनाने और विकास हासिल करने में मदद मिलती है.

