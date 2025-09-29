Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!
Home > व्यापार > Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!

Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!

Business Tips: विशेषज्ञों का कहना है कि 80-20 फॉर्मूला, जिसे 'पेरेटो सिद्धांत' भी कहा जाता है, व्यवसाय के विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. यह आपकी आय में वृद्धि करेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 29, 2025 4:44:48 PM IST

80-20 Rule For Business
80-20 Rule For Business

80-20 Rule For Business: आजकल अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना आसान नहीं है. इसके लिए कड़ी मेहनत और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. हालांकि, इस रिपोर्ट में, हम एक ऐसा रूल साझा करेंगे जो आपके व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि 80-20 फॉर्मूला, जिसे ‘पेरेटो सिद्धांत’ भी कहा जाता है, व्यवसाय के विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. यह आपकी आय में वृद्धि करेगा. इसलिए, यह रूल उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं. आइए इसके बारे में और जानें.

80-20 नियम क्या कहता है?

वैसे, यह नियम छोटे व्यवसायों और दुकानदारों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, वे भी इस 8-20 नियम को अपना सकते हैं. इस नियम के अनुसार, किसी व्यवसाय का 80% लाभ उसके केवल 20% ग्राहकों या उत्पादों से आता है.

नियम कैसे काम करता है?

अधिकांश बिजनेस अपनी 80% बिक्री केवल 20% ग्राहकों से प्राप्त करते हैं. अक्सर, उनके ये 20 प्रतिशत उत्पाद ही उनके सबसे अधिक बिकने वाले और सबसे अधिक लाभदायक होते हैं. अगर व्यवसाय के मालिक इस 20 प्रतिशत पर ज़्यादा ध्यान दें, तो वे समय और मेहनत बचा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं.

उदाहरण के लिए, एक स्टोर 10 उत्पाद बेचता है, लेकिन हर महीने केवल दो ही सबसे ज़्यादा आय उत्पन्न करते हैं. अगर स्टोर इन दो उत्पादों का प्रचार करता है और अपना स्टॉक बढ़ाता है, तो आप कम मेहनत में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके व्यवसाय को कम समय में ही काफ़ी फ़ायदा होगा.

इसलिए, उन विशिष्ट ग्राहकों, उत्पादों और मार्केटिंग विधियों पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. इससे आपका समय बचेगा और कम लागत में ज़्यादा आय होगी. यह नियम छोटे व्यवसायों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे उन्हें अपने काम की योजना समझदारी से बनाने और विकास हासिल करने में मदद मिलती है.

PF का पैसा वक्त से पहले निकालने पर क्या होता है? EPFO ने लोगों को किया आगाह

Tags: 80-20 rulebusiness growthbusiness tipsPareto principle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!
Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!
Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!
Business Tips : 80-20 फॉर्मूला के इस्तेमाल से भागने लगेगा आपका बिजनेस, आय में भी होगी जबरदस्त वृद्धि!