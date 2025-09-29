Credit Card से Balance Transfer करने से पहले जरूर पढ़ें यह स्टोरी, वरना खाता हो जाएगा खाली
क्रेडिट कार्ड के ऊंचे कर्ज से परेशान हैं? यह सुविधा एक दोधारी तलवार की तरह है. सही इस्तेमाल आपको बचाएगा मगर जरा सी लापरवाही आपके क्रेडिट स्कोर (CIBIL) को इतना खराब कर सकती है कि आपको 'लेने के देने पड़ जाएं'.

By: Anshika thakur | Last Updated: September 29, 2025 5:16:20 PM IST

Credit Card Balance Transfer: अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के ऊंचे कर्ज से परेशान हैं तो बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा किसी लाइफलाइन से कम नहीं लगती. यह आपको अपने महंगे कर्ज को एक नए कार्ड पर शिफ्ट करने का मौका देती है, अक्सर शून्य या बहुत कम ब्याज दर पर. लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुविधा एक दोधारी तलवार की तरह है. सही इस्तेमाल आपको बचाएगा, मगर जरा सी लापरवाही आपके क्रेडिट स्कोर (CIBIL) को इतना खराब कर सकती है कि आपको ‘लेने के देने पड़ जाएं’.

 जादू या झांसा? बैलेंस ट्रांसफर

बैलेंस ट्रांसफर का सीधा सा मतलब है बैंक आपको कुछ महीनों (जैसे 6 से 18 महीने) के लिए 0% इंटरेस्ट का ऑफर देते हैं. इसका मतलब है कि इस ‘लो-इंटरेस्ट विंडो’ में आप बिना ब्याज की चिंता किए अपनी EMI चुका सकते हैं.
“यह एक सुनहरा मौका है, लेकिन केवल तभी जब आप इस समय का इस्तेमाल कर्ज खत्म करने के लिए करें, न कि नया कर्ज बनाने के लिए.” – एक वित्तीय सलाहकार का कहना है.

CIBIL खतरे में क्यों ये 3 गलतियांन करें? 

विशेषज्ञो का कहना है अक्सर लोग बैलेंस ट्रांसफर के बाद तीन बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका CIBIL स्कोर नीचे चला जाता है.

पहली गलती, लो-इंटरेस्ट पीरियड को हल्के में लेना पहली सबसे बड़ी गलती है कि लोग 0% ब्याज की अवधि खत्म होने से पहले पूरा बकाया नहीं चुका पाते. जैसे ही यह समय सीमा खत्म होती है ब्याज की दर बढ़ जाती हैं जो अक्सर आपके पुराने कार्ड की दर से भी अधिक हो सकती हैं.

दुसरी गलती, पुराना कार्ड बंद करना- कई लोग किसी को पैसे ट्रंसफर करते ही अपने पुराने कार्ड को बंद कर देते है लेकिन सिबिल स्कोर आपकी पुरी क्रेडिट हिस्ट्री को चैक कर के बनता है। पुराने कार्ड को बंद करने से सिबिल स्कोट पर असर पड़ता है और इसकी आयु कम हो जाती है। जिससे आपके लिए इसके फायदे कम हो सकते है और स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ करता है। 

तीसरी गलती, नए कार्ड पर नया खर्चा- यदि आपने एक लाख रुपये ट्रांसफर किए और फिर नए कार्ड से पचास हजार का ट्रांजेक्शन कर लिया तो इस से आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, क्योकि इस से यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ता है और आप कर्ज तले दबते चलें जाएंगे।

बैलेंस ट्रांसफर क्या हमेशा बुरा होता है?

एसा बिल्कुल नहीं अगर जिम्मेदारी से किया जाए तो इसके बड़े फायदे भी हैं

ब्याज में बचत: आप सीधे तौर पर हजारों रुपये ब्याज के रूप में बचाते हैं.

बेहतर मैनेजमेंट: अलग-अलग कर्जों को एक जगह मैनेज करना आसान हो जाता है.

CIBIL सुधार: अगर आप नई EMI को समय पर चुकाते हैं, तो आपका पेमेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड सुधरता है और स्कोर धीरे-धीरे ऊपर जाता है.

सलाह यह है की बैलेंस ट्रांसफर सिर्फ एक टूल है. इसे तभी इस्तेमाल करें जब आपके पास कर्ज चुकाने का पक्का प्लान हो. नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें, छिपे हुए चार्जेस (Hidden Charges) को अनदेखा न करें, और सबसे जरूरी—समय पर भुगतान की आदत न तोड़ें.

