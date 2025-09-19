आम आदमी भी अब खरीद सकेगा खुद की कार! लें बाइक के रेट में कार का मजा
आम आदमी भी अब खरीद सकेगा खुद की कार! लें बाइक के रेट में कार का मजा

TAX कम होने के बाद मारुति सुजुकी, रेनॉ, टाटा और ह्यूंदै जैसी कंपनियों की सस्ती कारों की कीमत अब और घट हो गई हैं. जानें कौन सी कार हुई कितनी सस्ती...

By: Anshika thakur | Last Updated: September 19, 2025 2:21:38 PM IST

cheapest Cars: छोटी और एंट्री लेवल कारों पर जीएसटी के नियमों में बदलाव करने का ज्यादा असर दिख रहा है. TAX कम होने के बाद मारुति सुजुकी, रेनॉ, टाटा और ह्यूंदै जैसी कंपनियों की सस्ती कारों की कीमत अब और घट हो गई हैं. उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो पहली बार कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं. मारुति सुजुकी कंपनी की ओर से सबसे बड़ा Blast  हुआ है. ग्राहकों तक जीएसटी 2.0 का लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी ने कीमतों को कम करने का फैसला किया है. एंट्री लेवल कारों की कीमत भी बहुत कम हो गई है. 

अब मारुति S-Presso कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये कर दी है. जब यह कार 2019 में लॉन्च हुई थी तब इस कार की कीमत 3.69 लाख रुपये रखी थी. इसकी कीमत कोविड महामारी की कीमतों से भी कम हो गई है. त्योहारों के सीजन में कारों की कीमत घटने से बाजार में फिर से बिक्री बढ़ सकती है.

गाड़ियां अब कितनी सस्ती हो गई हैं?

यह बदलाव मारुति के साथ-साथ पूरे ऑटो सेक्टर को नई दिशा में ले जा रहा है. टाटा, ह्यूंदै और रेनॉ जैसी उन सभी कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो एंट्री-लेवल कारें बनाती हैं. एक्सपर्ट्स मानना है कि छोटी कारों की सेल्स में 20 से 30% का उछाल आ सकता है. इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा क्योंकि ग्राहक फिर से बाजार में लौट सकते हैं. जो अभी तक कार खरीदने का फैसला टाल चुके थे. 

फिर तबाही मचाने आ रही Mahindra की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV! पहली तस्वीर आई सामने

GST कट के बाद देश की 5 सबसे सस्ती कारों का मॉडल और शुरुआती कीमत

1. मारुति S-Presso – 3.49 लाख रुपये
2. मारुति Alto K10 – 3.69 लाख रुपये
3. रेनॉ Kwid – 4.30 लाख रुपये
4. मारुति Celerio – 4.70 लाख रुपये
5. टाटा Tiago – 5.00 लाख रुपये

OnePlus दिवाली धमाका! OnePlus 13, Nord 5 और Pad 3 पर मिल रहा है 12,000+ तक का डिस्काउंट

मारुति ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 1,29,600 रुपये तक तक सस्ती कर दी है. सबसे ज्यादा सस्ती S-presso की कीमत की गई है. ऑल्टो के10 पर भी 1,07,600रुपये तक की कमी आई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपये हो गई है. बलेनो 86,100 रुपये, ब्रेजा 1,12,700 रुपये, स्विफ्ट 84,600 रुपये, डिजायर 87,700 रुपये और अर्टिगा 46,400 रुपये तक सस्ती की गई है.

Tags: Car Price ReductionHyundai SantroMaruti SuzukiRenault KwidTata Tiago
