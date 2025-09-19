फिर तबाही मचाने आ रही Mahindra की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV! पहली तस्वीर आई सामने

महिंद्रा की बोलेरो नियो भारत में एक मजबूत और ज्यादा बिकने वाली SUV है. अब कंपनी ने इसे और आकर्षक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. हाल ही में बोलेरो नियो फेसलिफ्ट का टेस्ट म्यूल सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया है. इसमें डिजाइन और फीचर्स में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि इसकी बिक्री लगातार बनी रहे.

नया डिजाइन और एक्सटीरियर अपडेट

इस बार बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिलेगा. इसमें नया हॉरिजॉन्टल स्लैट ग्रिल दिया जाएगा, जो पहले की वर्टिकल स्लैट ग्रिल से अलग होगा. इसके अलावा, नया लोअर ग्रिल और ट्रेपेज़ॉइडल एयर डैम भी जोड़ा गया है. हालांकि, हेडलाइट्स का आकार पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन उनके अंदर बदलाव किए जाएंगे जिससे SUV का लुक और फ्रेश लगेगा. साथ ही इसमें महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो भी मिलेगा. साइड प्रोफाइल में अपडेटेड 15-इंच अलॉय व्हील्स नजर आएंगे, जबकि पीछे की तरफ पहले जैसे स्पेयर व्हील कवर और टेललाइट्स बने रहेंगे.

इंटीरियर और फीचर्स

अभी कंपनी ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में पहले जैसा 1.5-लीटर का mHawk100 डीजल इंजन मिलेगा, जो 100 bhp पावर और 260 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसे सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लाया जाएगा.

बिक्री और पॉपुलैरिटी

महिंद्रा बोलेरो ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से लोगों की पसंद बनी हुई है. बोलेरो नियो और नियो+ मिलाकर हर महीने औसतन 8,000 यूनिट्स की बिक्री होती है. यही वजह है कि कंपनी इसके फेसलिफ्ट पर काम कर रही है.

अगली पीढ़ी की बोलेरो भी आने वाली

महिंद्रा सिर्फ फेसलिफ्ट ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की बोलेरो पर भी काम कर रही है. यह SUV नई NFA प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसमें LED हेडलाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स, 360-डिग्री कैमरा और ADAS लेवल-2 जैसे मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं.