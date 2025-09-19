OnePlus दिवाली धमाका! OnePlus 13, Nord 5 और Pad 3 पर मिल रहा है 12,000+ तक का डिस्काउंट

त्योहारों के मौसम में OnePlus अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स लेकर आया है. इस बार की दिवाली सेल में OnePlus के फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Nord सीरीज, टैबलेट और ऑडियो डिवाइस पर जबरदस्त छूट देखने को मिलेगी. यह ऑफर्स Amazon Great Indian Festival, Flipkart, OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध रहेंगे.

OnePlus 13 सीरीज पर बड़ा डिस्काउंट

OnePlus 13 सीरीज इस बार सेल का सबसे बड़ा आकर्षण है. OnePlus 13 का लॉन्च प्राइस ₹69,999 था, लेकिन दिवाली सेल में यह केवल ₹61,999 में मिलेगा. बैंक ऑफर जोड़ने पर कीमत घटकर ₹57,749 हो जाएगी, यानी खरीदारों को ₹12,250 की बचत होगी. इसी तरह OnePlus 13s की कीमत ₹54,999 से घटकर ₹50,999 हो गई है, और बैंक ऑफर के बाद यह सिर्फ ₹47,749 में मिलेगा. OnePlus 13R पर भी शानदार छूट है. इसकी कीमत घटकर ₹37,999 हो जाएगी और बैंक ऑफर के साथ यह ₹35,749 में उपलब्ध होगा.

Nord सीरीज पर शानदार ऑफर्स

जो ग्राहक बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए Nord सीरीज बेहतरीन विकल्प है. OnePlus Nord 5 का प्राइस ₹31,999 से घटकर ₹28,499 हो जाएगा. वहीं, OnePlus Nord CE 5 सेल के दौरान केवल ₹21,499 में खरीदा जा सकेगा. इन दोनों फोन्स पर बैंक डिस्काउंट और एक्स्ट्रा ऑफर्स भी शामिल हैं.

ऑडियो डिवाइस और टैबलेट्स पर भी छूट

स्मार्टफोन के साथ-साथ OnePlus ने अपने ऑडियो डिवाइस और टैबलेट्स पर भी खास ऑफर्स दिए हैं. OnePlus Buds Pro 3 अब सिर्फ ₹7,999 में उपलब्ध होगा, यानी इसमें ₹4,000 की बचत होगी. नया OnePlus Buds 4 ₹4,799 में मिलेगा. इसके अलावा Nord Buds 3, Bullets Wireless Z3 और अन्य ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी कीमतें कम की गई हैं. टैबलेट्स में OnePlus Pad 2 की कीमत ₹36,999 से घटकर ₹32,999 हो गई है. बैंक ऑफर के साथ यह ₹29,749 में मिलेगा. Pad Go, Pad Lite और Pad 3 पर भी ऑफर्स उपलब्ध हैं.

अतिरिक्त फायदे और सेल की तारीख

OnePlus 13 सीरीज पर छह महीने तक और Nord सीरीज पर तीन महीने तक नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी दिया जाएगा. यह सेल 22 सितंबर से शुरू होगी और Amazon तथा Flipkart पर अर्ली एक्सेस के साथ लाइव हो जाएगी.