चांदी ने सोने को छोड़ा पीछे! इनवेस्ट करने से पहले इसे पढ़ें वरना बाद में होगा पछतावा

अब चांदी खरीदन क्यों है बड़ी इनवेस्टमेंट और इसका क्या कारण है और क्या भविष्य में ये सोने को भी महंगाई में छोड़ेगा पीछे जानने के लिए पढ़े पूरी खबर वरना नुकसान भी हो सकता है.

By: Anshika thakur | Published: September 13, 2025 1:55:34 PM IST

Silver Price
Silver Price

Silver rates increase: आने वाले समय में चांदी में पैसा लगाने वाले लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक साल में चांदी के रेट में बड़ी तेजी आ सकती हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में चांदी के रेट धीरे-धीरे बढ़कर 1.35 लाख रुपये प्रति किलो से 1.50 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं।

 वहीं दुनियाभर के बाजार में चांदी की कीमत 50 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। अभी तक 2024 में चांदी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर लगभग 37% का लाभ दिया है जो कि कई अन्य निवेश विकल्पों से अच्छा है।

कीमतों में तेजी के कारण

बढ़ी औद्योगिक मांग – अमेरिकी सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 में चांदी के कुल उत्पादन का करीब 60% हिस्सा उद्योगों की मांग के लिए इस्तेमाल होगा। खासकर सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कारों और 5G नेटवर्क जैसी हरित तकनीकों की वजह से चांदी की मांग बढ़ने वाली है।

कमजोर डॉलर प्रभाव – अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है और फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करने की तैयारी कर रहें है इसलिए निवेशक अब सुरक्षित निवेश की रतफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

राजनीतिक मतभेद और दुनिया में अस्थिरता  – इन वजहों से चांदी को एक भरोसे वाला निवेश और सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है।

मिडिल क्लास की जेब पर राहत! जानिए GST हटने से दूध के रेट हुए कितने कम

केंद्रीय बैंकों की दिलचस्पी –  सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक ने भी करीब 40 मिलियन डॉलर चांदी से जुड़े ईटीएफ में निवेश किया है. वहीं रूस ने हाल ही में चांदी खरीदने का निर्णय लिया है अपने सरकारी भंडार के लिए और अगले तीन सालों में इसके लिए 535 मिलियन डॉलर की रकम तय की है।

सोना खरीदने से पहले जाने ये जरुरी बातें! वरना पछताएंगे बाद में

भारत में चांदी की डिमांड

भारत में चांदी की मांग जल्दी – जल्दी बढ़ रही हैं। भारत ने 3,000 टन से ज्यादा चांदी 2025 के पहले आधे साल में ही मंगवाई है। साथ ही सिल्वर ईटीएफ ( Exchange-Traded Fund ) में लगाई गई राशि भी बढ़ गई है।

