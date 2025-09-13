Home > Business News > 13 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

13 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

13 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आइ है कितनी गिरावट ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: September 13, 2025 10:15:03 AM IST

Gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. यह गिरावट काफी दिनों के बाद आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

13 सितंबर 2025 शनिवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,170 रुपये हो गई है और एक दिन पहले शुक्रवार को इसका रेट 1,11,280 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,130 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,205 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,352 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,337 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,337 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,117 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,190 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,337 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,220 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,460 रुपये हो गई है.

