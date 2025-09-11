Home > व्यापार > दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे

दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे

private सेक्टर में काम करने वाले देशभर के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. EPFO ने करीब 8 करोड़ प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.

Published By: Anshika thakur
Published: September 11, 2025 13:09:00 IST

EPFO
EPFO

EPFO 3.0: private सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर हैं. करीब 8 करोड़ EPFO सदस्यों को सरकार दिवाली से पहले कुछ नए फायदे देने वाली है. EPFO की न्यूनतम पेंशन ( minimum pension ) भी बढ़ाई जा सकती है जो अभी 1,000 रुपये प्रति माहीना है. ट्रेड यूनियनों ने इसे बढ़ाने की काफी समय से मांग की हुई है. ET की रिपोर्ट के अनुसार EPFO अपनी सुविधाओं को और आसान बनाने के लिए अगले महीने EPFO 3.0 नाम से एक नई योजना पर सोच विचार करेगा.

EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ( The Central Board of Trustees ) 10 से 11 अक्टूबर को एक बैठक करेगा जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे. यह बोर्ड EPFO में सबसे बड़ा फैसला लेने वाला संस्था है जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता,राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. ट्रेड यूनियन EPFO की उस योजना का विरोध कर सकते हैं जिसमें कर्मचारियों को अपने PF से कुछ हिस्सा पहले निकालने की छूट दी जाए. उनका मानना है कि PF की रकम रिटायरमेंट के लिए जमा होती है और इसे केवल बेहद जरूरी मामलों में ही निकाला जाना चाहिए.

minimum पेंशन

अब तक साफ नहीं हुआ है कि बैठक में कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएगें. लेकिन दिवाली से पहले सरकार EPFO के सदस्यों को कुछ नए फायदे देने वाली है जिससे उन्हें खर्च करने में मुश्किल नही होगी. इस योजना के अंदर लोग अपने PF खाते से एटीएम ( ATM ) के जरिए कुछ पैसा निकाल सकेंगे और यूपीआई से भी पैसा भेज पाएंगे. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है जो अभी 1,000 रुपये प्रति महीने है. ट्रेड यूनियनों ने इसे 1,500 से 2,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की हुई है.

जानें 11 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) और विविध प्रावधान अधिनियम ( Miscellaneous Provisions Act ) के तहत शादी, बीमारी, पढ़ाई और घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए ऑटो क्लेम सुविधा में 5 लाख रुपये तक निकालने की सुविधा उपलब्ध है. यह पैसा तीन दिन के अंदर बैंक के खाते में आ जाता है. इस प्रक्रिया में दो-तीन दिन लग जाते हैं और पैसा NEFT या RTGS के जरिए भेजा जाता है. ATM से सीधे पैसे निकालने का सुझाव भी EPFO के सुधारों का हिस्सा है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे
दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे
दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे
दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे