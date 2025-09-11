दिवाली से पहले EPFO का तोहफा! Employees ध्यान दें मिल रहे हैं बड़े फायदे

EPFO 3.0: private सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर हैं. करीब 8 करोड़ EPFO सदस्यों को सरकार दिवाली से पहले कुछ नए फायदे देने वाली है. EPFO की न्यूनतम पेंशन ( minimum pension ) भी बढ़ाई जा सकती है जो अभी 1,000 रुपये प्रति माहीना है. ट्रेड यूनियनों ने इसे बढ़ाने की काफी समय से मांग की हुई है. ET की रिपोर्ट के अनुसार EPFO अपनी सुविधाओं को और आसान बनाने के लिए अगले महीने EPFO 3.0 नाम से एक नई योजना पर सोच विचार करेगा.

EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ( The Central Board of Trustees ) 10 से 11 अक्टूबर को एक बैठक करेगा जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे. यह बोर्ड EPFO में सबसे बड़ा फैसला लेने वाला संस्था है जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता,राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. ट्रेड यूनियन EPFO की उस योजना का विरोध कर सकते हैं जिसमें कर्मचारियों को अपने PF से कुछ हिस्सा पहले निकालने की छूट दी जाए. उनका मानना है कि PF की रकम रिटायरमेंट के लिए जमा होती है और इसे केवल बेहद जरूरी मामलों में ही निकाला जाना चाहिए.

minimum पेंशन

अब तक साफ नहीं हुआ है कि बैठक में कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएगें. लेकिन दिवाली से पहले सरकार EPFO के सदस्यों को कुछ नए फायदे देने वाली है जिससे उन्हें खर्च करने में मुश्किल नही होगी. इस योजना के अंदर लोग अपने PF खाते से एटीएम ( ATM ) के जरिए कुछ पैसा निकाल सकेंगे और यूपीआई से भी पैसा भेज पाएंगे. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है जो अभी 1,000 रुपये प्रति महीने है. ट्रेड यूनियनों ने इसे 1,500 से 2,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की हुई है.

कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) और विविध प्रावधान अधिनियम ( Miscellaneous Provisions Act ) के तहत शादी, बीमारी, पढ़ाई और घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए ऑटो क्लेम सुविधा में 5 लाख रुपये तक निकालने की सुविधा उपलब्ध है. यह पैसा तीन दिन के अंदर बैंक के खाते में आ जाता है. इस प्रक्रिया में दो-तीन दिन लग जाते हैं और पैसा NEFT या RTGS के जरिए भेजा जाता है. ATM से सीधे पैसे निकालने का सुझाव भी EPFO के सुधारों का हिस्सा है.