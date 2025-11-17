Home > बिहार > Rohini Acharya Husband: कौन हैं रोहिणी आचार्य के पति? लालू यादव के खास थे इनके पिता

Rohini Acharya Husband: कौन हैं रोहिणी आचार्य के पति? लालू यादव के खास थे इनके पिता

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कभी पिता को बचाने के लिए किडनी दान करने वाली रोहिणी आज अपने ही परिवार के आरोपों और अपमान से टूट चुकी हैं. जानिए पूरा विवाद, साथ ही कौन हैं उनके पति समरेश सिंह.

By: Shivani Singh | Published: November 17, 2025 5:05:27 PM IST

Rohini Acharya Husband's Samresh Singh
Rohini Acharya Husband's Samresh Singh


बिहार की राजनीति एक बार फिर लालू परिवार सुर्ख़ियों में है. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य. वही रोहिणी, जिन्होंने कुछ साल पहले अपने पिता को बचाने के लिए बिना किसी हिचक के अपनी किडनी दे दी थी. लेकिन वही बलिदान आज उनके लिए “गंदा” कहा जा रहा है. मायके में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, उन्हें अपमानित किया गया, यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने तक की बात सामने आई है जिसके बारे में खुद रोहिणी ने मीडिया से कही है.

इन घटनाओं के बाद रोहिणी ने परिवार से दूरी बनाकर राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी और एक बार फिर बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गईं. रोहिणी के संघर्ष, उनके आरोप और कड़े फैसले के बारे में तो पूरा देश जान गया है. लेकिन क्या आपको उनके पति के बारे में पता है आइए जानते हैं कौन हैं समरेश सिंह?

रोहिणी आचार्य के पति कौन हैं?

रोहिणी आचार्य के पति का नाम समरेश सिंह है. रोहिणी ने 2002 में समरेश सिंह से शादी की थी. समरेश, पूर्व आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारी राव रणविजय सिंह के पुत्र हैं. राव रणविजय सिंह लालू यादव के ख़ास दोस्त थे. समरेश पहले अमेरिका में रहते थे और फिर सिंगापुर चले गए, जहाँ वे अपने तीन बच्चों के साथ रहते हैं.

समरेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर और INSEAD बिजनेस स्कूल से एमबीए (वित्त) की डिग्री प्राप्त की है. समरेश वर्तमान में सिंगापुर स्थित एवरकोर में निवेश बैंकिंग, विलय और अधिग्रहण के प्रबंध निदेशक हैं. इससे पहले वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत थे. रोहिणी के आरोपों के बाद, एनडीए नेताओं ने भी लालू परिवार पर सवाल उठाए हैं.

रोहिणी का सोशल मीडिया पोस्ट 

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने कहा कि अपने पति और बच्चों पर ध्यान देने के बजाय किडनी दान करके अपने पिता को बचाना एक “पाप” था. “मेरे लिए, यह एक बहुत बड़ा पाप था कि मैंने अपने परिवार, अपने तीन बच्चों की उपेक्षा की और किडनी दान करते समय अपने पति या ससुराल वालों से अनुमति नहीं ली… मैंने जो किया वह अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए किया, और आज इसे गंदा कहा जा रहा है… आप में से कोई भी मेरी जैसी गलती कभी न करे; किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी कभी न हो.”

उन्होंने कहा कि वह अपना मायका छोड़कर अपने परिवार के पास सिंगापुर जा रही हैं. जहाँ वह अपने पति समरेश सिंह, बेटी अनन्या और दो बेटों आदित्य और अरिहंत के साथ रहती हैं.

