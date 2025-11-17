Home > बिहार > बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?

बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?

बिहार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार की चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 17, 2025 12:17:38 PM IST

Bihar Police Complaint Goes Viral
Bihar Police Complaint Goes Viral


Bihar Police Complaint Goes Viral: वो कहते हैं न भारत में हर किसी को बोलने का अधिकार है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके जीने का भी पूरी तरह से अधिकार है. लेकिन क्या हो जाए जब कोई आपके अधिकारों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दे. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला बिहार से सामने आया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

आखिर क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबकि, बिहार पुलिस के एक अधिकारी पर दुर्व्यवहार के साथ-साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाने का मामला सामने आया है. पुलिस अधिकारी के दुर्व्यवहार से परेशान होने के बाद पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है. फिलहाल, यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बटोर रहा है. 

यहां देखें घटना का पूरा वीडियो 



पुलिसकर्मी का धमकी देते हुआ ऑडियो वायरल, यहां देखें वीडियो 



कानूनी सुरक्षा और क्या हैं सुझाव?

1. दस्तावेजों को अपने पास रखें सुरक्षित 

अगर कभी आपके या फिर आपके दोस्त को पुलिस की धमकी मिल रही है तो निपटने के लिए आपको यह महत्वपूर्ण कदम पर ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले आपके दोस्त को अपनी मूल शिकायत (जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया गया है) की ‘X’ पर की गई पोस्ट का स्क्रीनशॉट, और पुलिस से मिली धमकी के सभी दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखा चाहिए. 

2. वरिष्ठ अधिकारियों से करें संपर्क 

इसके साथ-साथ बिना किसी देर के आपको पुलिस अधीक्षक (SP) या फिर उप महानिरीक्षक (DIG) को एक लिखित में शिकायत भेजनी चाहिए. ध्यान रहे शिकायत में दुर्व्यवहार के साथ-साथ पुलिस द्वारा दी जा रही धमकी का भी जिक्र होना चाहिए. 

3. क्या होता है राज्य मानवाधिकार आयोग?

अगर लिखित में शिकायत होने के बावजूद भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. पुलिस  दुर्व्यवहार और प्रतिशोध (retaliation) दोनों ही मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं.

4. कानूनी सहायता लेने के बारे में करें विचार 

किसी अनुभवी वकील से तुरंत सलाह लेना सबसे अच्छा माना जाता है. एक वकील उन्हें कानूनी नोटिस भेजने, अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए आवेदन करने, या फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जैसे कानूनी विकल्प सुझा सकते हैं, जिससे आप अवैध गिरफ्तारी से भी आसानी से बच सकते हैं. 

5. सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से करना इस्तेमाल

सोशल मीडिया पर एक बात का जरूर ध्यान दें किसी भी तरीके का भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने से हमेशा बचें. 

क्या पुलिस किसी को भी कर सकती है गिरफ्तार?

अब सबसे अहम सवाल यह उठाता है कि, क्या पुलिस को किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर सकती है. इसका जवाब है, नहीं. पुलिस सिर्फ धमकी के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. गिरफ्तार करने के लिए एक वैध कानूनी कारण और प्रक्रिया का पालन करना हर पुलिसकर्मी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. 

अगर पुलिस प्रतिशोध में कोई फर्जी केस दर्ज करने की कोशिश भी करती है, तो ये सीधे-सीधे न्याय का दुरुपयोग (Abuse of process) माना जाएगा, जिससे खिलाफ च्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है. 

Tags: Abuse of processAnticipatory Bailbihar newsbihar policeSocial Media Platform X
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?
बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?
बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?
बिहार पुलिस पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप, ‘X’ पर पोस्ट करना क्यों पड़ गया भारी?