हाथ में सांप पकड़कर फैंटम बन रहे थे मास्टरजी, रील बनाने के चक्कर में हुआ कुछ ऐसा; डरा देगा मौत से पहले का Video

Bihar Sheohar News: बिहार के शिवहर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां एक शिक्षक को सांप पकड़कर रील बनाना भारी पड़ गया. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना पुरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी गांव में हुई. जानकारी सामने आ रही है कि सांप के काटने से टीचर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. मृतक की पहचान बरही जगदीश पुनर्वास गांव के रहने वाले नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है.

इसके अलावा, वह बरही जगदीश मिडिल स्कूल में टीचर थे. नवल किशोर सिंह को सांपों के बारे में जानकार माना जाता था और लोग अक्सर सांप दिखने पर उन्हें बुलाते थे.

रील बनाने के दौरान हुआ हादसा (The accident happened while making a reel)

मंगलवार को जब वह स्कूल में थे, तो उन्हें जानकारी मिली कि बसंत पट्टी गांव में शकुंतला देवी के घर में एक सांप निकला है. शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वह वहां गए और सांप को सुरक्षित पकड़ लिया. सांप पकड़ने के बाद टीचर पास के एक खेत में गए. वहां उन्होंने सांप के साथ स्टंट करना शुरू कर दिया और कुछ स्थानीय युवकों से अपना वीडियो रील बनाने के लिए कहा. इसी दौरान जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया. सांप के काटने के बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वह जल्द ही बेहोश हो गए.







अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत (He died while being taken to the hospital)

हालात बिगड़ता देख स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया. मुजफ्फरपुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.