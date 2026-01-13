Home > बिहार > मकर संक्रांति से पहले अचानक लालू निवास पहुंचे तेजप्रताप, माता-पिता और भाई से की मुलाकात, यहां जानिए- क्या है पूरा मामला?

Tej Pratap Yadav: मकर संक्रांति से पहले लालू परिवार से एक सुखद तस्वीर सामने आई है. दरअसल, तेजप्रताप यादव ने लालू आवास पहुंचकर माता-पिता और भाई को दही-चूड़ा भोज को निमंत्रण दिया है. जिसकी तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है.

By: Sohail Rahman | Published: January 13, 2026 10:13:21 PM IST

Tejashwi Yadav: बिहार की राजनीति (Bihar Politics) मकर संक्रांति से ठीक पहले नई करवट लेते हुए दिख रही है. बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election) से कुछ महीने पहले तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था. जिसके बाद तेजप्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था. हालांकि चुनाव में तेजप्रताप यादव की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. लेकिन फिर तेज प्रताप यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं.

इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को तेजप्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे और यहां अपने पिता लालू यादव (Lalu Yadav), मां राबड़ी देवी (Rabri Devi) और भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) से मुलाकात की. तेजप्रताप ने सभी को दही-चूड़ा भोज का न्यौता दिया. पार्टी से निकाले जाने के बाद ये तेजस्वी और तेजप्रताप की पहली मुलाकात है.

तेजप्रताप यादव ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर (Tej Pratap Yadav himself shared the picture on social media)

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी को दुलार भी किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि आज अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले “ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज” कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ.

तेजप्रताप यादव अपनी सीट से हार गए थे चुनाव (Tej Pratap Yadav lost the election from his constituency)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवार से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई. इसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने महुआ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए. तेजप्रताप यादव की बुरी हार हुई और वो तीसरे नंबर पर रहे. 2020 में हसनपुर से वो विधायक चुने गए थे लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बदलने का फैसला किया. उनके खिलाफ आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा था. 

बिहार सरकार के कई मंत्रियों को भी दिया न्यौता (Several ministers of the Bihar government have also been invited)

बुधवार (14 जनवरी) को मकर संक्रांति के मौक पर तेजप्रताप ने बिहार सरकार के कई मंत्रियों को भी दही-चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया है. तेजप्रताप ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, लखेंद्र कुमार, रमा निषाद, रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी सहित अन्य नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें न्यौता दिया.

