Bihar Cabinet Meeting: बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इन विभागों में इतने पदों पर होगी भर्ती, कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting Decision Today: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी. खासकर राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कैबिनेट ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर 694 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी है. कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है.

वहीं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई. इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी.

वहीं झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली. इसके तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा.

कैबिनेट बैठक में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर