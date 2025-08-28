Home > बिहार > Bihar Politics: बिहार में पीएम पर अपशब्द को लेकर बीजेपी और जेडीयू हमलावर, बोली– इस भाषा के लिए इस बार जनता सबक सिखा देगी

Bihar Politics: बिहार में पीएम पर अपशब्द को लेकर बीजेपी और जेडीयू हमलावर, बोली– इस भाषा के लिए इस बार जनता सबक सिखा देगी

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो दरभंगा का है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को भरे मंच से अपशब्द कहे जा रहे हैं। ये मंच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा के लिए सजा था, जो वोट अधिकार यात्रा पर बिहार का दौरा कर रहे हैं। ये मंच कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक नेता की ओर से सजाया गया था, जिसमें भाषण के दौरा एक स्थानीय नेता की ओर से अपशब्द का प्रयोग किया गया

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 13:43:35 IST

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो दरभंगा का है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को भरे मंच से अपशब्द कहे जा रहे हैं। ये मंच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा के लिए सजा था, जो वोट अधिकार यात्रा पर बिहार का दौरा कर रहे हैं। ये मंच कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक नेता की ओर से सजाया गया था, जिसमें भाषण के दौरा एक स्थानीय नेता की ओर से अपशब्द का प्रयोग किया गया, जिस समय ये किया गया। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन आसपास सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों के समर्थक हाथों में झंडा लिए मौजूद थे। 
मंच पर तमाम स्थानीय नेता मौजूद थे। इसी दौरान एक स्थानीय नेता की ओर से माइक से अपशब्द कहे गए। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इसको लेकर प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। 

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि  जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वालीबात है। ‌ समाज में विद्वेष पैदा करने वाली भाषा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी और इनका सफाया पूरी तरह से बिहार से हो जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पीएम को अपशब्द को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आरजेडी और कांग्रेस को अपने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगाम लगानी चाहिए। 

पीएम पर अपशब्द

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राणा रणधीर ने भी पीएम पर अपशब्द की भाषा के इस्तेमाल की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये आरजेडी और कांग्रेस के चरित्र को उजागर करता है। ये और इनके कार्यकर्ता कितना फ्रस्ट्रेट हो गए, इस तरह के अपशब्द इसी को दर्शाते हैं। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने पीएम पर अपशब्द को भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीएम को लेकर जिस तरह के शब्द बोले गए हैं, वो अशोभनीय है। जनता सब देख रही है, इस बार इन लोगों का अच्छे से इलाज हो जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इन लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए ।‌

क्या बोले

बीजेपी और जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से सफाई दी जा रही है। दोनों दलों के नेता कह रहे हैं कि ये हमारी भाषा नहीं है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है। अब इस जन सैलाब में कौन गाली दे रहा है और वह किसका समर्थक है यह बात कैसे पता चलेगी। हम लोग लगातार भाषा के मर्यादा का ख्याल रखते हैं। हम लोगों की तरफ से कभी भी भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ा जाताहै। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो लोग भाषण मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं वह लोग खुद ही भाषा ही आतंकी जैसी है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस किसी तरह की गाली-गलौज की संस्कृति का समर्थन नहीं करती। हमने समर्थकों से अपील की है कि वो ऐसी भाषा से बचें। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि गाली-गलौज की असली संस्कृति बीजेपी की है।

