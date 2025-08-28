Home > देश > अब इस शख्स के पीछे पड़ा Lawrence Bishnoi, 5 करोड़ की रंगदारी मांग दी खतरनाक धमकी

Lawrence Bishnoi Gang: Lawrence Bishnoi एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने अच्छे खासे मशहूर कलाकारों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। पहले सलमान खान, फिर सिद्धू मूसेवाला और हाल ही में कपिल शर्मा को लॉरेंस ने अपना निशाना बनाया था।

Published: August 28, 2025 11:59:46 IST

Lawrence Bishnoi: Lawrence Bishnoi एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने अच्छे खासे मशहूर कलाकारों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। पहले सलमान खान, फिर सिद्धू मूसेवाला और हाल ही में कपिल शर्मा को लॉरेंस ने अपना निशाना बनाया था। बताया जा रहा है कि अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी ली गई। वहीँ ये मामला दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र का है। पुलिस सूत्रों की माने तो 43 साल के बिज़नेस का जीटीबी एन्क्लेव इलाके के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार है। वह घरेलू उपकरणों समेत कई तरह के उत्पाद बनाते हैं। व्यवसायी को 23 अगस्त 20 25 की दोपहर 12:45 बजे उन्हें व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ धमकीभरे मैसिज मिले। इसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आया, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया।

धमकीभरा वोइसनोट 

बताया जा रहा है कि, कारोबारी को 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:20 पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आया, जिसमें उन्हें जान से मारने की सीधी धमकी दी गई। वो इस दौरान सहम गए और कॉल काट दी। इसके बाद उन्होंने नंबर ब्लॉक भी कर दिया। वहीँ इसके बाद दोपहर 12:46 बजे एक और अंतरराष्ट्रीय नंबर से वॉइस मैसेज आया। इसमें कहा गया, ‘मैं हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य और अनमोल बिश्नोई का भाई हूं। तुम्हें हमें पांच करोड़ रुपये देने होंगे। अगर यह रकम नहीं दी तो बुरे नतीजे होंगे। इंटरनेट और यूट्यूब पर मेरे बारे में पता कर लो। मेरा पुलिस रिकॉर्ड भी चेक कर लो। अब तुम्हारा इलाज कराने के बाद ही फोन करूंगा।

कौन है ये खतरनाक गैंगस्टर 

आपको बता दें कि हैरी बॉक्सर राजस्थान के अलवर जिले के चितरपुरा गाँव का रहने वाला है। वहीँ ये 2024 में डंकी के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था। वहीँ वो लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का काफी खास बताया जा रहा है। लॉरेंस सिंडिकेट ने अमेरिका में गिरोह को मज़बूत करने के लिए उसे खड़ा किया है। वहीँ वो अब दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के अलग-अलग इलाकों से रंगदारी का पूरा धंधा संभाल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर तरह से जांच कर रही है।

