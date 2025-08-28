Home > देश > जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

Jammu Kashmir Weather Update: जम्मू कश्मीर में जारी बाढ़ और भूस्खलन की तबाही के बाद लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम में सुधार हुआ है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 28, 2025 11:38:00 IST

Jammu Kashmir Weather (जम्मू कश्मीर में बदलेगा मौसम)
Jammu Kashmir Weather (जम्मू कश्मीर में बदलेगा मौसम)

Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में बारिश के चलते मची तबाही के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ताजा जानकारी मुहैया कराई है। जिसमें उन्होंने कहा कि IMD की ओर से एक आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट दी गई है। बुधवार की खराब मौसम की स्थिति में गुरुवार जम्मू और कश्मीर में सुधार हुआ है। यही वजह है कि IMD ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए “रेड अलर्ट” की चेतावनी को घटाकर “येलो अलर्ट” कर दिया गया है। इस तरह गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू, उधमपुर और डोडा के क्षेत्रों में केवल कुछ स्थानों पर भारी बारिश (24 घंटे की अवधि में 7 से 11 सेमी.) होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 29 अगस्त को पूरे जम्मू और कश्मीर में मौसम की स्थिति में और सुधार होगा।

घर और मंदिर क्षतिग्रस्त

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्लखन की कई घटनाएं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण घर और मंदिर क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आ रही है। यहां रहने वाले गणेश कुमार ने बताया कि रात करीब ढाई-तीन बजे एक तेज आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद, काफी मलबा नीचे गिरा और हमारे घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। हमने किसी तरह अपनी जान बचाई। मेरा पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। अब हम किसी और के घर में रह रहे हैं।



Aaj Ka Mausam: जम्मू पर अब भी मंडरा रहा खतरा! पंजाब से लेकर राजस्थान तक आसमान बरपेगा कहर

लोगों को सावधान रहने की सलाह

जम्मू में भारतीय मौसम विभाग की माने तो जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा, ‘जम्मू, आरएस पुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ व उधमपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और ओलावृष्टि हो सकती है। रियासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल, बनिहाल और सांबा व कठुआ जिलों के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है।

Delhi-NCR Ka Mausam: अब दिखेगा बादलों का असली तांडव! Delhi-NCR में नहीं लौटेगी गर्मी? जानिए कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर

Tags: Jammu Kashmir Weather ForecastJammu Kashmir Weather Updatejitendra singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी
जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी
जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी
जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?