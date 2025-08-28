जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में बारिश के चलते मची तबाही के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ताजा जानकारी मुहैया कराई है। जिसमें उन्होंने कहा कि IMD की ओर से एक आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट दी गई है। बुधवार की खराब मौसम की स्थिति में गुरुवार जम्मू और कश्मीर में सुधार हुआ है। यही वजह है कि IMD ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए “रेड अलर्ट” की चेतावनी को घटाकर “येलो अलर्ट” कर दिया गया है। इस तरह गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू, उधमपुर और डोडा के क्षेत्रों में केवल कुछ स्थानों पर भारी बारिश (24 घंटे की अवधि में 7 से 11 सेमी.) होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 29 अगस्त को पूरे जम्मू और कश्मीर में मौसम की स्थिति में और सुधार होगा।

घर और मंदिर क्षतिग्रस्त

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्लखन की कई घटनाएं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण घर और मंदिर क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आ रही है। यहां रहने वाले गणेश कुमार ने बताया कि रात करीब ढाई-तीन बजे एक तेज आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद, काफी मलबा नीचे गिरा और हमारे घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। हमने किसी तरह अपनी जान बचाई। मेरा पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। अब हम किसी और के घर में रह रहे हैं।

#JammuAndKashmir Update: Here is a reassuring report from the IMD (India Meteorological Department). Yesterday's severe weather conditions have improved today over Jammu & Kashmir. The "Red Colour" warning has been downgraded to "Yellow Colour" for today and tomorrow. Only… — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 28, 2025







लोगों को सावधान रहने की सलाह

जम्मू में भारतीय मौसम विभाग की माने तो जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा, ‘जम्मू, आरएस पुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ व उधमपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और ओलावृष्टि हो सकती है। रियासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल, बनिहाल और सांबा व कठुआ जिलों के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है।