Home > बिहार > Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!

Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद ने अपने धुरंधर चुनावी मैदान में उतार दिए हैं. इस बार दोनों ने अपने कोर वोटबैंक के अहमियत दी है. जिससे की वह सामाजिक समीकरणों को इस चुनाव में साध सकें.

By: Preeti Rajput | Published: October 18, 2025 10:25:33 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Election 2025) में अब कुछ ही दिन बाकी है. सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है. एनडीए से मुकाबले के लिए महागठबंधन ने अपनी ऐड़ी चोटी की जोर लगा दिया है. इस बार बिहार में सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की कोशिश की है. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) (RJD) और कांग्रेस (Congress) ने अब तक की घोषित कैंडिडेट लिस्ट में सामाजिक समीकरण साधने के प्रयास नजर आ रहे हैं. दोनों पार्टी ने सर्वसमाज का भी पूरा ध्यान रखा है. वहीं वामदलों ने भी अपने वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कांग्रेस ने इस बार सर्वसमाज का भी पूरा ख्याल और 19 सवर्णों को टिकट दिया है. वहीं राजद ने आधे से ज्यादा उम्मीदवार यादव उतार दिए हैं. 

कांग्रेस की तैयारी ‘फुल’

बिहार (Bihar) में कांग्रेस की सवर्ण, दलित और मुसलमान (Bihar Election 2025) पर मजबूत पकड़ है. कांग्रेस इस बार यहां अपनी खोयी हुई जमीन वापस लाने का प्रयास कर रही है. इसी कारण पार्टी ने सवर्ण, मुसलमान तथा दलित समाज से आने वाले नेताओं को टिकट देकर भरोसा जताया है. सवर्णों के साथ-साथ कांग्रेस ने पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग को भी महत्व दिया है. वहीं 5 मुस्लिमों को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है. वहीं राजद ने मुस्लिम और यादव वोटर का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है. पार्टी ने 51 सीटों में से 28 यादवों को टिकट दी है. वहीं 6 मुस्लिम भी मैदान में उतारे गए हैं. वामदल और वीआईपी ने भी अपने वोटबैंक के आधार पर टिकट का बंटवारा किया है.  

नीतीश के वोट बैंक पर हमला 

महागठबंधन इस बार पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में लगा हुआ है. ईबीसी वर्ग को एनडीए और खासतौर पर नीतीश कुमार का वोटबैंक है. लेकिन इस बार महागठबंधन इसी वोटबैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है. राहुल गांधी ने पटना, राजगीर समेत कई जगह पर इस वर्ग के बातचीत की है. ताकी चुनाव में इसका फायदा मिल सके. हालांकि, अभी महागठबंधन में 40 फीसदी सीटों पर घोषणा बाकी है.

प्रशांत किशोर की जन सुराज को लगा बड़ा झटका, नामांकन करने से पहले ही गायब हुआ पार्टी का उम्मीदवार; किसी को नहीं है कोई खबर

50 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित 

कांग्रेस ने अभी तक 50 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं. जिनमें से 8 भूमिहार हैं, 6 ब्राह्मण और 5 राजपूतों को टीकट दी गई है. कुल 19 सवर्ण को टिकट दी जा चुकी है. वहीं 10 पिछड़े वर्ग की उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं. 5 मुस्लिमों को भी पार्टी ने जगह दी है. लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 15 सीटों पर पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवार उतारे गए हैं। सीपीआई, सीपीआई माले और सीपीएम तीनों दल इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैँ। 

 Chirag की एलजेपी ने राजपूत-यादव पर खेला दांव, महिलाओं को भी मिला मौका

Tags: bihar chunav 2025Bihar Election 2025biharelection-hero-1biharelectionnewscongressrahul gandhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025

जानें सोना कहां से आया और इंसानों ने कैसे समझी...

October 18, 2025
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!