Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे
Home > एस्ट्रो > Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे

Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे

Burning of Camphor: घर पर नियमित रूप से कपूर जलाना वास्तु दोष को दूर करने का एक सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है.कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है. यदि घर में तनाव, कलह, आर्थिक तंगी या मानसिक अशांति का माहौल हो, तो सुबह-शाम पूजा के समय कपूर जलाकर उसकी धूप पूरे घर में दिखाने से वातावरण सकारात्मक बनता है.इससे न केवल घर में सुख-शांति बनी रहती है बल्कि धन, सौभाग्य और समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: September 27, 2025 9:49:15 AM IST

burning of camphor
burning of camphor

Burning of Camphor at Home: भारतीय परंपरा और पूजा-पाठ में कपूर का विशेष महत्व है. इसे शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.पूजा के समय कपूर जलाना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ होता है, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देता है. कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है. यही कारण है कि हमारे ऋषि-मुनियों ने इसे दैवीय और वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी बताया है.

कपूर और वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र कहता है कि यदि घर में बार-बार विवाद होते हों, मन अशांत रहता हो या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो, तो यह वास्तु दोष का परिणाम हो सकता है. ऐसे में नियमित रूप से सुबह और शाम कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है. कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध कर देती है और इससे मानसिक तनाव भी कम होता है.

कपूर जलाने के फायदे

नकारात्मक ऊर्जा का नाश – कपूर जलाने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

धन लाभ में सहायक – मान्यता है कि कपूर जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है.

मानसिक शांति – इसकी सुगंध मन को शांति देती है और चिंता, तनाव को दूर करती है.

स्वास्थ्य लाभ – कपूर का धुआँ कीटाणुओं को नष्ट करता है और घर के वातावरण को स्वच्छ बनाता है.

परिवार में सौहार्द – यदि घर में आपसी कलह या तनाव बना रहता है, तो कपूर जलाने से आपसी रिश्तों में मधुरता आती है.

कपूर जलाने की विधि

सुबह और शाम पूजा के समय कपूर जलाकर आरती करना सबसे उत्तम माना जाता है. कपूर को जलाने के बाद पूरे घर में उसकी धूप दिखानी चाहिए. यदि सप्ताह में कम से कम दो बार कपूर को घी या लौंग के साथ जलाया जाए, तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा शुभ माना जाता है.

Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!

क्या कहता है विज्ञान?

घर में कपूर जलाना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह वातावरण को शुद्ध और मन को शांत करने वाला है.यह वास्तु दोष को दूर करता है और जीवन में सुख-समृद्धि लाने का सरल उपाय है. इसलिए, रोजाना कपूर जलाने की आदत डालकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का द्वार खोल सकते हैं.

Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में

Tags: burning camphor at homecamphor burningVastu ShastraVastu Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे
Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे
Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे
Vastu Dosh: घर पर कपूर जलाने से दूर होगा वास्तुदोष, जानें इसके क्या हैं फायदे