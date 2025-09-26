Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में
Home > एस्ट्रो > Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में

Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में

Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में रहने वाले हैं, जिससे विष योग बन रहा है, जो बेहद अशुभ संकेत हैं. इस विश योग का असर सभी 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ने वाला हैं. लेकिन इस ग्रहण योग से 3 राशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा की संभावना है.

By: chhaya sharma | Published: September 26, 2025 10:49:44 PM IST

Shani Chandrama Vish Yog 2025
Shani Chandrama Vish Yog 2025

Shani Chandrama Vish Yog 2025: अक्टूबर की शुरूआत होते कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं जैसे दशहरा, करवा चौथ और दिवाली भी. वहीं इस महिने में कई बड़े-बड़े ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में तेजी से बदला रही हैं, जिसका असर 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ने वाला हैं. ऐसे में 6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि रहने वाले हैं और इस संयोग से विष योग बन रहा हैं.

ज्योतिषियों के अनुसार है बेहद अशुभ संकेत

ज्योतिषियों के अनुसार त्योहार के दौरान यह ग्रहण योग लगना बेहद अशुभ संकेत हो सकता है और शनि-चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आर्थिक मोर्चे पर 3 राशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैंं यहां कि 6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से किन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है.

मेष राशि (Aries)

6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से मेष राशि वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यह विष योग आपकी राशि की कुंडली के 12वें भाव में बनरहा है, ऐसे में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और खर्चे  बढ़ सकते हैं. इसके आलावा व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना बन रही है. वही ऑफिस के लोगों से मतभेद भी बढ़ सकता है. पैसा कमना के शॉर्टकट तरीके से आपको बचना चाहिए.  

सिंह राशि (Leo)

शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से सिंह राशि के लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है. यह ग्रहण योग आपकी राशि के अष्टम भाव में बनने जा रहा है. इससे आपको स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रोग-बीमारियों पर ज्यादा धन खर्च हो सकता है. इसके अलावा कोई करीबी व्यक्ति आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित. अगर आप कोई बड़ा निवेश करने का सोच रहे है, तो थोड़ा रूक जाए.

मीन राशि (Pisces)

6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से मीन राशि भी प्रभावित होगी.ऐसे में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है और इस दौरान किसी भी तरह का लेन-देन करने से बचना चाहिए. वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती है और परिवार में अनबन होने की संभावना भी दिख रही है.बेवजह के खर्चों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए. इसके अलावा अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा करने से आपको बचना चाहिए.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: 6 October Shani Chandramahome-hero-pos-6October planetary transitoctober rashifal 2025Shani Chandramavish yog 2025 horoscopevish yog 2025 rashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में
Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में
Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में
Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में