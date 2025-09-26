Vish Yog 2025: 6 अक्टूबर शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बनेगा विष योग, 3 राशियां है बेहद खतरे में

Shani Chandrama Vish Yog 2025: अक्टूबर की शुरूआत होते कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं जैसे दशहरा, करवा चौथ और दिवाली भी. वहीं इस महिने में कई बड़े-बड़े ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में तेजी से बदला रही हैं, जिसका असर 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ने वाला हैं. ऐसे में 6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि रहने वाले हैं और इस संयोग से विष योग बन रहा हैं.

ज्योतिषियों के अनुसार है बेहद अशुभ संकेत

ज्योतिषियों के अनुसार त्योहार के दौरान यह ग्रहण योग लगना बेहद अशुभ संकेत हो सकता है और शनि-चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आर्थिक मोर्चे पर 3 राशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैंं यहां कि 6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से किन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है.

मेष राशि (Aries)

6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से मेष राशि वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यह विष योग आपकी राशि की कुंडली के 12वें भाव में बनरहा है, ऐसे में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं. इसके आलावा व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना बन रही है. वही ऑफिस के लोगों से मतभेद भी बढ़ सकता है. पैसा कमना के शॉर्टकट तरीके से आपको बचना चाहिए.

सिंह राशि (Leo)

शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से सिंह राशि के लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है. यह ग्रहण योग आपकी राशि के अष्टम भाव में बनने जा रहा है. इससे आपको स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रोग-बीमारियों पर ज्यादा धन खर्च हो सकता है. इसके अलावा कोई करीबी व्यक्ति आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित. अगर आप कोई बड़ा निवेश करने का सोच रहे है, तो थोड़ा रूक जाए.

मीन राशि (Pisces)

6 अक्टूबर के दिन शनि और चंद्रमा मीन राशि में होने से बन रहे विष योग से मीन राशि भी प्रभावित होगी.ऐसे में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है और इस दौरान किसी भी तरह का लेन-देन करने से बचना चाहिए. वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती है और परिवार में अनबन होने की संभावना भी दिख रही है.बेवजह के खर्चों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए. इसके अलावा अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा करने से आपको बचना चाहिए.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.