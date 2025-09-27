Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!
Home > एस्ट्रो > Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!

Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!

Budh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का अधिपति माना गया है. जब भी बुध अपनी स्थिति बदलता है यानी गोचर करता है, तब इसका सीधा असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है. वर्ष 2025 के अक्टूबर महीने में होने वाला बुध गोचर कई जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा. खासकर करियर, शिक्षा, व्यापार और आर्थिक मामलों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा. इस बार का गोचर तुला, सिंह और वृश्चिक राशि के लिए विशेष रूप से भाग्यवृद्धि और सफलता का संकेत देने वाला साबित हो सकता है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 27, 2025 9:23:19 AM IST

budh gochar
budh gochar

Budh gochar affect on zodiac signs: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है. जब बुध ग्रह का गोचर होता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के विचारों, निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. अक्टूबर 2025 में होने वाला बुध का यह गोचर कई राशियों के लिए विशेष परिवर्तनकारी रहेगा. खासकर तुला, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सौभाग्य और प्रगति का मार्ग खोल सकता है. आइए जानते हैं, इन तीनों राशियों पर इसका प्रभाव कैसा होगा.

तुला राशि (Libra)

बुध का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा. इस दौरान आपको नए कार्यों में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. व्यापारियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ेगी. रिश्तों में सामंजस्य आएगा और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. जो लोग नौकरी बदलने या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य में वृद्धि करने वाला साबित होगा. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. लंबे समय से चल रही आर्थिक समस्याएँ धीरे-धीरे समाप्त होंगी. विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. यह समय आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को और मजबूत करेगा.

Shardiya Navratri Day 5: शारदीय नवरात्रि के पांचवे दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और रंग

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का बुध गोचर विशेष रूप से धन लाभ कराने वाला होगा. निवेश या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपके प्रयासों की सराहना होगी. स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार होगा और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. यह समय विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल रहेगा. रिश्तों में सुधार आएगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं.

Shardiya Navratri Day 5: शारदीय नवरात्रि पर मां स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए पढ़े ये व्रत कथा

Tags: budh gochar 2025budh gochar affect on zodiac signsbudh gochar hone ki wajahbudh gochar is not goodbudh gochar kyu hota haiOctober
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!
Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!
Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!
Budh Gochar 2025: अक्टूबर में होने वाला बुध गोचर बदल देगा 3 राशियों की किस्मत!